El Barroquista, influencer cultural, guía por Santiago la cita estrella del inicio de las XVII Lecciones Jacobeas Internacionales de la USC

El Barroquista, influencer cultural que trabaja en el Museo Centro Gaiás, destaca entre el grupo de protagonistas en Santiago del inicio de las "XVII Lecciones Jacobeas Internacionales de la USC: patrimonio y voces del Camino de Santiago", curso de verano de la Universidad de Santiago que empieza este lunes 20 de julio.

Durante cuatro jornadas, este encuentro compostelano reúne en el Museo das Peregrinacións a especialistas en el Camino de Santiago. Se incluye en este primer día una "Peregrinación" por las calles de Compostela guiada Miguel Ángel Cajigal, conocido como El Barroquista (Divulgador Cultural, Licenciado en Historia del Arte por la USC y miembro de la Fraternidad Internacional del Camino de Santiago-FICS). Ese es uno de los actos más destacados del inicio de estas jornadas de estudio y debate. El punto de encuentro para ese recorrido cultural con El Barroquista se ha fijado a las 16:50 h. este lunes 20 de julio en el soportal del citado Museo.

El Barroquista, Historiador del Arte y especialistas en Patrimonio Cultural y Museos, supera la cifra de 57.000 followres en Instagram y es habitual colaborador de programas de TVE.

Más protagonistas del inicio

Antes de ello, el foro se abre a las 09 horas de esre lunes 20 de julio y da paso luego, a las 10 h., a la conferencia inaugural de Paolo Cozzo (Catedrático de Historia del Cristianismo y de la Iglesia de la Universidad de Turín y Presidente de la Asociación Internacional para la Investigación de los Santuarios-AIRS); seguida a las 11.30 h. de Renata Cristina de Sousa Nascimento (Profesora Titular de Historia en la Universidade Federal de Jataí y en la Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Coordinadora de la red internacional de investigación RELICARIO sobre Arte e Historia de las Reliquias Ibéricas Cristianas ymiembro del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago). Y las 13 h, interviene Marcos Gerardo Calles Lombao (Doctor en Historia, Geografía e Historia del Arte por la USC y director del Museo Diocesano Catedralicio de Lugo).

Estas jornadas limitadas a un máximo de 70 plazas, tienen por directores a Domingo L. González Lopo y Miguel Taín Guzmán; secretaría a María Rodríguez Senra; y está organizada por la Cátedra Institucional del Camino de Santiago y de las Peregrinaciones de la Universidad de Santiago (30 horas: 2 créditos ECTS para los grados de la USC).

Más ponenecias

El martes 21 de julio, a las 09:30 h., interviene Paulo Almeida Fernandes (Miembro integrado del Instituto de Historia del Arte de la Universidade Nova de Lisboa y miembro del Comité Internacional de Expertos del Camino de Santiago); a las 11 h., le releva Éric Laliberté (Profesor en el Centro de Espiritualidad Manresa e Investigador de la Facultad de Teología y Ciencias de la Religión de la Universidad Laval, Quebec); a las 12.30 h., prosigue el foro con Luis Velasco Martínez (Profesor Permanente Laboral del Área de Historia Contemporánea en la facultad de Relaciones internacionales de la Universidad de Vigo); y a las 16.30 h., hay prevista una visita al nuevo Museo Diocesano, guiada por Silvia Ferreiro Sanjurjo y Melissa García Maseda, guías especializados del propio museo.

Miércoles

El miércoles 22 de julio, a las 90.30 h., hay una charla de Lucrezia Lopez (directora del Centro de Estudios e Investigaciones Turísticas (CETUR) y Profesora Titular del Departamento de Geografía de la USC; a las 11 h.; Diego Allen-Perkins Avendaño (Profesor Ayudante Doctor del departamento de Filosofía y Antropología de la Facultad de Filosofía de la USC; a las 12.30 h., Michele Alesi (estudiante del Máster en Xestión do Patrimonio Artístico e Arquitectónico, Museos e Mercado da Arte de la USC; a las 17 h.; intervienen Julio Vázquez Castro (Profesor Titular de Historia del Arte Medieval), Jesús Ángel Sánchez García (Catedrático de Historia del Arte), ambos de la USC, y Carlos Paz de Lorenzo y Anxo Miján Maroño (especialistas en virtualización del Patrimonio), ambos del CIAG (Centro Infográfico Avanzado de Galicia) para la presentación del proyecto "Portomarín Virtual", ganador del Premio Synergy Grant de la Unión Europea para formar parte del 3DBigDataSpace Project, coordinado por Time Machine Organisation (TMO), cita vespertina esta última prevista en el Paraninfo de la Facultad de Geografía e Historia.

Jornada final

Y las XVII Lecciones Jacobeas Internacionales de la USC: patrimonio y voces del Camino de Santiago concluyen el jueves 23 de julio con una andaina desde las 09:30 horas por el Camino Portugués, tramo Rubiães-Tui, guiados por Rafael Sánchez Bargiela, miembro del Instituto de Estudios Tudenses; y a las 16:30 horas, se celebran los 800 años de la Consagración de la Catedral de Tui, con una visita guiada por José Ramón Fernández Fernández, miembro del Instituto de Estudios Tudenses.

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