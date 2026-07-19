Crónica social compostelana | El Colexio de Procuradores de Santiago celebra el fin de curso

El Colexio de Procuradores de Santiago celebró hace unos días su tradicional acto de fin de curso. Un evento, que tuvo lugar en el hotel Palacio del Carmen de Compostela, que, como cada año, fue, en palabras del decano del Colexio de Procuradores de Santiago, Fernando González-Concheiro, «unha tarde de fraternidade despois dun ano intenso para todos na que compartir bos momentos cos compañeiros e compañeiras de profesión».

Asimismo, durante el acto de fin de curso González-Concheiro repasó algunas novedades legales que han entrado en vigor recientemente y puso en valor «o traballo da procura, moi necesaria para o bo funcionamento da administración de xustiza».

Además, se reconoció a cinco colegiados —María Natividad Alfonsín Somoza, María José Fernández Vázquez, Virginia Louro Piñeiro, Ángel Manuel García Lijó y María del Carmen López López— que cumplieron 25 años de ejercicio profesional.

Exposición de la compostelana Alejandra Pombo Su en la Fundación Eugenio Granell

Misha Bies Golas, Alejandra Pombo Su, Eduardo Valiña y Luis Sirvent, ante piezas de ‘Lo que me mira rodeándome’, exposición inaugurada esta semana en la Fundación Eugenio Granell. / Antonio Hernández

El pasado jueves, la Fundación Eugenio Granell inauguró Lo que me mira rodeándome, exposición que se podrá ver hasta el próximo 29 de septiembre con la que la exitosa artista compostelana Alejandra Pombo Su —que se formó en el colegio Peleteiro antes de licenciarse en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid y doctorarse en Bellas Artes con una tesis dirigida en Pontevedra por el artista Juan Luis Moraza Pérez— regresa a Santiago ofreciendo dibujos, esculturas, cine y performance con Melanie Roumiguiere de comisaria.

Homenaje al profesor de música Alexander Gold Makarov

Homenaje al profesor de música Alexander Gold Makarov. / Cedida

La Escola de Música Berenguela ha rendido homenaje, recientemente, al profesor de música ruso afincado en Santiago Alexander Gold Makarov. Lo hizo con motivo de su 80 aniversario con un encuentro en el que los asistentes no dudaron en recordar anécdotas de sus enseñanzas y, cómo no, mostrar lo mucho que han aprendido de sus clases.

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«Escoitamos música moi boa, lembramos anécdotas das súas ensinanzas e botamos moitas risas. Gracias Alexander por ser fundamento pianístico da nosa escola; 25 anos recibindo as túas ensinanzas, formando xeracións de moi bos pianistas e transmitindo a túa paixón pola música. A seguir por moitos anos querido mestre!!!», escribió en redes sociales la Escola de Música Berenguela tras rendirle el homenaje que se merece.