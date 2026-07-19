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Graduacións USC

O Grao de Economía despide a outra promoción de universitarios

Os máis de cen estudantes recibiron as becas nun acto no Auditorio de Galicia

Alumnos da promoción 2022-2026 do Grao en Economía durante a ceremonia.

Alumnos da promoción 2022-2026 do Grao en Economía durante a ceremonia. / Cedida

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El Correo Gallego

Onte, a promoción 2022-2026 do Grao en Economía púxolle fin á súa etapa universitaria. O acto de graduación tivo lugar na Sala Ángel Brage do Auditorio de Galicia e foi presidido pola reitora da Universidade de Santiago (USC), Rosa Crujeiras Casais.

No acto interviron ademais o decano da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais, Xoán Ramón Doldán García; o padriño e madriña da promoción, Francisco Negreira Del Río e María Cadaval Sampedro; o economista Santiago Lago Peñas e os estudantes Pablo Delgado Vázquez, Daniel Junco Grande e Ángela Mayo Dosil.

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O Grao de Economía despide a outra promoción de universitarios

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