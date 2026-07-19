Pregón de las Fiestas del Apóstol: ¿Quién se va unir a esta lista del siglo XXI el 22 de julio?

Estos días en Santiago, el pregón de las Fiestas del Apóstol casi supera al debate sobre la final del Mundial de Fútbol entre España y Argentina. La concelleira Pilar Lueiro descartó hace días a Borja Iglesias. Tras el cambio de alcaldía, hasta hora fueron siempre mujeres.

Precedentes más cercanos

En la etapa con Goretti Sanmartín como alcaldesa de Santiago, el pregón de las Fiestas del Apóstol - Festas do Apóstolo tuvo en 2025 tuvo por protagonista a la jugadora profesional de baloncesto, Blanca Millán, en 2024 a la chef con Estrella Michelin, Lucía Freitas y en 2023 al grupo de pandereteiras Leilía, parte de un listado del presente siglo XXI que repasamos para recordar ese ayer y ver que tendencias se han ido registrando a la hora de elegir a quien sale al balcón del Pazo de Raxoi para lanzar su arenga festiva.

Pregones del Apóstol desde el año 2022 al 2010

El actor compostelano Tamar Novas, que viajo hace días a EEUU para seguir el Mundial in situ, fue el encargado de abrir Las Fiestas del Apóstol en 2022, dejando tan buen recuerdo que cuando en 2024 EL CORREO GALLEGO hizo una encuesta sobre quien dio el mejor pregón de los últimos años, su nombre encabezó los resultados.

Blanca Millán en el pregón del pasado año. / Antonio Hernández

La agrupación folclórica santiaguesa Cantigas e Agarimos, lo hizo en 2021; y un grupo de representantes de distintos colectivos relacionados con la pandemia sanitaria, en el inolvidable 2020, el año de la Covid; el actor compostelano Luis Zahera, leyó el mensaje festivo en el año 2019; y la actriz santiaguesa Nerea Barros, en 2018, consolidando la tendencia a contar con profesionales del mundo del cine y la televisión.

Además, la cantante Uxía Senlle, dio el pregón compostelano en 2017; y el genetista y catedrático de Medicina Legal de la Universidad de Santiago, Ángel Carracedo, lo hizo en 2016; la futbolista picheleira Verónica Boquete, que ha sido comentarista de TVE en el Mundial de Fútbol, fue la pregonera de 2015; y por seguir con el mundo del deporte, al triatleta gallego Iván Raña le correspondió ese privilegio, en 2014.

De vuelta el mundo de la interpretación, el humorista, actor y presentador gallego Roberto Vilar, dio el pregón en 2013, festejos que se cancelaron tras la tragedia ferroviaria de Angrois. Moncho Fernández, entrenador entonces del Obradoiro CAB y hoy del Girona, salió al balcón de Raxoi en 2012; y Alfonso González Puentes, el histórico limpiabotas del aeropuerto de Lavacolla, lo hizo en 2011.

Desde 2010 a 2000

En 2020, el pregón festivo se leyó a dúo con Yolanda Castaño, poeta, y Jorge Mira, catedrático de Física de la USC, en 2010; el humorista y monologuista gallego Rober Bodegas, lo hizo en 2009; Boris Izaguirre, escritor, presentador de televisión y guionista, en 2008, para recordar que cuando salió de Venezuela, Santiago fue la ciudad que le abrió las puertas laborales, en concreto la productora CTV y hoy día tiene marido gallego, de Vigo.

La actriz gallega Isabel Blanco, leyó el mensaje festivo del Apóstol en el año 2007; el actor gallego Manuel San Martín (entonces estrella de la exitosa serie de TVG, Libro de familia), lo hizo en 2006; la actriz y presentadora gallega Teté Delgado, en 2005, subrayando de nuevo la gran cantidad de carreras interpretativas que han asumido este papel festeiro en el presente siglo XXI; la gaiteira, cantante y compositora Cristina Pato, lo hizo en 2004; el actor y humorista gallego Carlos Blanco, en 2003; Xosé Luis Bernal (Farruco), humorista y actor, en 2002; el actor gallego Manuel Manquiña, en 2001; y en 2000, la actriz y cantante Ana Belén, nuevo ejemplo de lo que los sucesivos gobiernos municipales de Santiago valoran a quienes hacen cine, teatro y televisión.

En este repaso, abundan también las personas dediucadas al humor, la música y el deporte, como principales tendencia sy este miércoles 22 de julio, a las 21.30 horas, tomará el elevo "unha nova persoa o un novo grupo de persoas", dijo intrigante la concelleira Pilar Luieiro.

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