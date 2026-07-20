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ACCIDENTES DE TRÁFICO

Excarcelan a un hombre tras chocar su coche contra un camión aparcado en Santiago

Fue un particular el que alertó al 112 Galicia de que una persona necesitaba ser liberada después de salirse de la vía en la parroquia de la Sabugueira

Imagen de archivo de una intervenció de los Bomberos de Santiago

Imagen de archivo de una intervenció de los Bomberos de Santiago / Antonio Hernández

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David Suárez

Santiago de Compostela

Un accidente de tráfico ocurrido durante la pasada madrugada, en el que un conductor ha tenido que ser excarcelado por los Bomberos de Santiago, ha puesto la nota negativa a la noche de celebración del Mundial conseguido por la Selección Española ante la Argentina en la capital de Galicia.

Según la información facilitada por el 112 Galicia a través de su boletín de esta mañana, fue un particular el que pasadas las 01:00 horas dio aviso de que un coche se había salido de la carretera en lugar de Castiñeira Grande, en la parroquia de la Sabugueira. En su llamada, esta persona alertaba de que el vehículo había terminado impactando contra un camión que se encontraba estacionado y pedía asistencia sanitaria para su ocupante, el cual se encontraba atrapado.

"No abrían las puertas"

Tras tener conocimiento del siniestro, desde el Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) han dado aviso a los Bomberos compostelanos, que se han desplazado al lugar para liberar a este conductor. Tal y como explican fuentes consultadas del parque de Santiago a EL CORREO GALLEGO, en el vehículo viajaba "un solo ocupante", y su trabajo consistió en excarcelarlo "porque no abrían las puertas". Asimismo, relatan que para rescatarlo "arreglamos rompiendo los cristales".

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Hasta el punto del accidente también acudieron de inmediato agentes de la Guardia Civil de Tráfico y una ambulancia de Urxencias Sanitarias, la cual trasladó al conductor a un centro hospitalario. Por el momento se desconoce el alcance de sus heridas.

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