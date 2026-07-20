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Borja Iglesias sorprende en la celebración del Mundial cantando un clásico del rap español

El futbolista del Celta sorprendió a sus compañeros y a los aficionados al improvisar un rap de Violadores del Verso en plena celebración en Cibeles

Borja Iglesias sorprende en la celebración del Mundial rapeando un clásico del rap español

Borja Iglesias sorprende en la celebración del Mundial rapeando un clásico del rap español / RTVE

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Lucía Martínez

Lucía Martínez

Cerca de dos millones de aficionados han tomado las calles de Madrid al paso de la selección española para celebrar la conquista de la segunda estrella, según ha cuantificado la Delegación del Gobierno. Las altas temperaturas no empañaron el recorrido, que finalizó en la plaza de Cibeles, escenario del acto central de la celebración.

Fue, durante la misma, cuando el compostelano Borja Iglesias sorprendió a los presentes al ritmo de Cantando, una canción de Violadores del Verso. El delantero del Celta es un declarado admirador de Kase.O y no dudó en lanzarse a rapear uno de sus temas durante la fiesta de la selección.

El 'Panda', que ya había protagonizado numerosos momentos virales durante el torneo, volvió a convertirse en uno de los focos de atención de la celebración de la segunda estrella de la selección española. Esta vez, micrófono en mano y rodeado de sus compañeros, Iglesias arrancó a cantar 'Cantando', uno de los temas más reconocibles del grupo zaragozano. Además, el compostelano también mostró su faceta como DJ.

Un confeso del rap

Borja Iglesias es un confeso fan del rap y su relación con Kase.O viene de largo. Corría el año 2022, cuando el delantero del Celta, entonces en el Real Betis, subió al escenario durante la interpretación de un tema llamado 'Ringui Dingui' que Kase.O interpretó durante el festival de O Son do Camiño.

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El futbolista, que estaba entre el público, no dudó en subirse al escenario. Ahora, cuatro años después, y ya como campeón del mundo, Borja Iglesias volvió a demostrar su pasión por el rap, esta vez con la segunda estrella bordada en la camiseta.

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