Cambio de tiempo en Santiago: MeteoGalicia alerta de fuertes precipitaciones este lunes

La jornada de lunes estará marcada por la llegada de fuertes precipitaciones que se dejarán sentir en la capital gallega desde la tarde y que durarán de manera continuada hasta bien entrada la noche. Santiago vuelve a dejar de lado a las altas temperaturas para recibir una jornada pasada por agua que de momento es la novedad en la climatología esta semana.

Según apuntan las previsiones de MeteoGalicia para este lunes, las lluvias se concentrarán por la tarde. Las corrientes de aire frío en altura están generando cielos nublados que amenazan con las fuertes lluvias que se prevén en Santiago.

Cabe destacar también las temperaturas que se esperan para esta jornada están en los rangos habituales esperados en estas fechas. Desde MeteoGalicia pronostican que los termómetros no llegarán a los 30 grados, alcanzando máximas de 28 en las horas centrales del día y mínimas de 16 grados que se registraron durante la madrugada.

¿A qué hora empieza la lluvia en Santiago?

Según el informe meteorológico de MeteoGalicia, las lluvias llegan a Santiago a partir de las 16:00 de la tarde y se extenderán hasta bien entrada la madrugada. Porcentajes que oscilan entre el 45% y el 85% de probabilidades de lluvia auguran una tarde de fuertes lluvias en la capital gallega.

Nubes con precipitaciones / MeteoGalicia

A diferencia de las semanas anteriores, en las que encontramos fuertes tormentas acompañadas de alertas amarillas e incluso naranjas, las lluvias que hoy mojarán la capital gallega no vienen acompañadas de ninguna alerta que haga extremar la precaución.

Asimismo, las precipitaciones que acechan hoy Santiago se espera que no se extiendan durante la semana y que queden como un caso aislado de esta primera jornada de la semana. Por lo que se espera que la semana venga acompañada de buenas temperaturas y cielos despejados que inviten a pasarlo bien en las Fiestas del Apóstol 2026.

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Tras este episodio de inestabilidad, todo apunta a que el tiempo volverá a estabilizarse a partir del martes. Si se cumplen las previsiones, Santiago recuperará el sol y las temperaturas agradables, dejando atrás las tormentas justo a tiempo para disfrutar de los primeros actos de las Fiestas del Apóstol 2026.