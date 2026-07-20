El empresario e impulsor de la Fundación Araguaney Ghaleb Jaber Ibrahim será el pregonero de las Festas do Apóstolo 2026. El pregón tendrá lugar este miércoles, a las 21.30 horas, desde el balcón del Pazo de Raxoi.

Ghaleb Jaber Ibgrahim (Einyabus, en la actual Palestina) llegó en febrero de 1970 a Compostela para estudiar Medicina. En la capital gallega se convirtió en doctor, empresario de la hostelería "e elemento fulcral do audiovisual galego coa creación da productora CTV". "O seu labor cultural", destacan desde el Concello, "é outra das facetas cruciais da súa traxectoria coa Fundación Araguaney-Ponte de Culturas, a través da cal contribuiu a proxectar o Santiago diverso e lugar de intercambio cultural que é a capital galega".

Ghaleb Jaber se suma a los nombres de Leilía, Lucía Freitas y Blanca Millán "cos que o Concello volve celebrar a diversidade da que tanto se enorgullece en Santiago e as diferentes formas de ser e sentirse santiagués e santiaguesa", señalaron este lunes desde Raxoi. "Esta diversidade que quedou acreditada en anos anteriores, incorpora a traxectoria de Ghaleb Jabeb empresario en diversos eidos e referente no coñecemento da realidade do mundo árabe en xeral, e da causa Palestina en particular", inciden. En definitiva, añaden, "unha voz que leva Santiago de Compostela dentro e fóra e unha persoa con profundo arraigo na capital galega e en toda Galicia".

Por su parte, el protagonista del pregón de las Festas do Apóstolo 2026 destaca la importancia del nacimiento de la Fundación Araguaney en 1984, "unha idea necesaria e que 42 anos despois continúa desenvolvendo un importante traballo cultural, traballando para a sociedade e para a xente". “É un punto de ligazón con toda a sociedade compostelá”, subrayó Ghaleb Jaber Ibrahim.

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