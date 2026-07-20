Ghaleb Jaber Ibrahim, pregonero de las Fiestas del Apóstol 2026: "Me hace mucha ilusión, soy un santiagués más"
El empresario palestino, que lleva 56 años afincado en la capital gallega, recibe la encomienda del Concello con "orgullo" pero también "como una gran responsabilidad"
Ghaleb Jaber Ibrahim será el encargado de abrir oficialmente las Fiestas del Apóstol 2026 con el pregón que pronunciará este miércoles, a las 21.30 horas, desde el balcón del Pazo de Raxoi. La elección ha sorprendido al empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, que reconoce afrontar la encomienda con orgullo e ilusión, aunque consciente del peso que supone dirigirse a la ciudad en uno de sus días más señalados.
«Me hace mucha ilusión, pero no deja de ser una gran responsabilidad», señala a este diario. La alcaldesa compostelana, Goretti Sanmartín, fue quien le comunicó personalmente la decisión a finales de la pasada semana. Su respuesta, asegura, fue inmediata: «Cuando se trata de hacer algo para la sociedad, yo no cuestiono por qué ni para qué. Si es para la gente, lo hago».
Un picheleiro más
Nacido en Einyabus, en la actual Palestina, Ghaleb Jaber llegó a Santiago en febrero de 1970 para estudiar Medicina. Desde entonces, su vida personal y profesional ha quedado ligada a Compostela. «Me considero un santiagués más por muchas razones: llevo aquí 56 años, estudié mi primera carrera en Santiago, aquí formé mi familia, aquí me casé con la mejor mujer del mundo, aquí nacieron mis hijos y aquí tengo a mis amigos», relata.
También en la capital gallega desarrolló una amplia trayectoria empresarial, vinculada a la hostelería y al audiovisual, con proyectos como el Hotel Araguaney, la productora CTV y la Fundación Araguaney-Ponte de Culturas. Esta última, creada en 1984, constituye para él una de las piezas esenciales de su recorrido. «Fue una idea necesaria y, 42 años después, sigue trabajando para la sociedad y para la gente. Es un punto de unión con toda la sociedad compostelana», sostiene.
Afirma que la actividad empresarial es una herramienta que debe trascender el beneficio económico. «El dinero, si no tiene un papel social, carece de importancia y de sentido», afirma. Y va más allá al asegurar que su verdadero patrimonio no está en los recursos acumulados, sino en las personas que han acompañado sus proyectos: «Mi equipo y mi gente son lo más importante. El dinero es un medio para crear riqueza y trabajo para los demás».
El pregonero prepara ahora una intervención en la que repasará su historia personal y el principio que, asevera, guía toda su trayectoria: la responsabilidad social.
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