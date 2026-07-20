María Fernanda Ampuero: «Es importante que levantemos la voz ante la ultraderecha»

María Fernanda Ampuero (Guayaquil, 1976) es una periodista y escritora ecuatoriana que desde hace 22 años reside en España. Autora de Pelea de gallos, Sacrificios humanos y Visceral, esta última la trajo hace unos días a Compostela, para compartir con sus lectoras pero no sólo. En el encuentro se cruzaron otros temas, como el feminismo o el auge de la ultraderecha y su ‘prioridad nacional’. De todo esto, la periodista, habló también con EL CORREO GALLEGO.

Cuénteme, en primer lugar, ¿qué fue lo que trajo a la Lila?

Pues me traje a mí. Nunca había estado en la librería Lila de Santiago y Compostela es una ciudad muy importante para mí. Tuve una pareja gallega durante muchos años, era gallega la primera persona que conocí cuando llegué a España hace 22 años, mi compañera de piso, y tengo muchas amigas aquí en Galicia. Viví en A Coruña un año... Tengo muchos vínculos, pero en todos estos años de carrera, desde que salió Pelea de gallos (2018), no se había dado la oportunidad de estar aquí, y fue un poco coincidencia, porque me escribió Tamara, del Club de lectura, y me dijo que si alguna vez podía estar en su club, que iban a leer Visceral, y fue increíble, porque justo estaba llegando a la Estación de Santiago. Así que nos vimos y organizamos el encuentro.

Entonces, ¿hablaron únicamente de su obra?

No, era una oportunidad también para hablar de las cosas que nos duelen, que nos importan y que están ahí, a veces, siendo un poco menosapreciadas: el auge de la ultraderecha, los derechos que nos quieren quitar... Y fue también algo catártico el estar juntas, porque la idea del «divide y vencerás» en el feminismo es muy fuerte, necesitamos estar juntas.

Encuentro de María Fernanda Ampuero con sus lectoras en la librería Lila / cedida

Mujer, migrante, periodista y ecuatoriana. ¿Todas estas condiciones atraviesan su trabajo, su obra literaria?

Sí. La migración es un tema muy importante para mí y, ahora mismo, creo que es muy importante que nosotras, que escogimos este país para vivir, levantemos la voz y digamos cómo nos estamos sintiendo respecto de la ultraderecha, de los discursos del odio que se están tolerando y que están subiendo el tono sin que nos demos cuenta. Vivo en Madrid hace 22 años y el otro día, un poco de chiste, estaba en una tienda del barrio y uno de mis vecinos se coló para pagar y dijo eso de «prioridad nacional». Bromeaba, pero me quedé en shock. Tendría que haberle dicho: «A ver, somos vecinos, nos conocemos de hace años y, de pronto, me estás repitiendo una consigna de un partido de ultraderecha que acaba de aparecer. Llevo más años en este país que esa gente en política». Porque aunque en broma lo cierto es que este discurso permea todo lo demás, en el Congreso, en la televisión y en la vida diaria. Después no te alquilan un piso, no te tratan bien en la sanidad pública...

"Los migrantes omos gente joven que trabaja mucho y cuida su trabajo y somos los que vamos a permitir mantener la sanidad pública, ya lo estamos haciendo"

La ‘prioridad nacional’ entró en las campañas electorales, se cuestiona el objetivo de regularización. ¿Qué relación ve en las declaraciones y bulos de la derecha y la ultraderecha sobre estas cuestiones?

La sociedad española ha permitido que esto suceda dándoles un micrófono para que puedan decir abiertamente y de forma desvergonzada que es preferible que estemos indocumentados. No estamos hablando de un permiso para una persona que no vive aquí, son personas que ya viven aquí y están trabajando, porque un migrante no puede no trabajar. Y después está lo de las ayudas, las pagas, que quiero saber yo adónde hay que ir, porque a mí jamás me dieron ninguna. Este es el primer bulo, el segundo es que vamos a colapsar la sanidad pública: No. Somos gente joven que trabaja mucho y cuida su trabajo y somos los que vamos a permitir mantener la sanidad pública, ya lo estamos haciendo. Esa gente a la que no quieren regularizar son las personas que están cuidado a sus padres y a sus hijos, esas a las que están explotando pagándoles dos duros. Así que el problema de la regularización es que quieren seguir pagándoles dos duros, no darles vacaciones...

La librería Lila de Lilith tiene un importante carácter feminista, ¿también María Fernanda Ampuero?

Vivo en un país en el que no nací y pese a lo que digan los papeles nunca voy a ser española pero sé lo que sentí cuando llegué gracias al feminismo, a la sororidad, y esto es muy bonito porque me sentí en familia con otras chicas, que no me dejaron sentir distinta porque nuestra lucha es la misma. No solo tienes una patria con todas las mujeres, tienes una causa común y eso es maravilloso.

"El problema de la regularización es que quieren seguir pagándoles a los migrantes dos duros"

¿Cuál es la situación de la mujer en Ecuador?

Es muy dolorosa. En Ecuador es el narcotráfico el que gobierna. En los países, o regiones como Galicia, marcados por el narcotráfico, las mujeres pierden a sus hijos y salen a pedir justicia pese a arriesgar sus propias vidas. En Ecuador hubo un caso muy sonado del asesinato de unos niños que no tenían nada que ver con la droga, pero como además es un país muy racista hubo una persecución de personas racializadas comandada por el gobierno. Estos chiquillos estaban volviendo a casa de jugar al fútbol y los asesinaron. Sus madres tuvieron la fuerza y la valentía de ir contra los poderes más grandes del país para conseguir llevarlos ante la justicia. Quizás las mujeres son más valientes porque tienen mucho más que perder, porque les quitan a sus hijos de las manos y se los entregan a las mafias. Ahora en Ecuador hay jovencitos a los que les ponen dinero fácil delante o los amenazan con matarlos si no colaboran, así que hay un montón de madres llorando de terror, esperando que las avisen de que sus hijos no están vivos.