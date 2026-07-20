Las nuevas conexiones nacionales de Lavacolla permitirán viajar a Italia por 30 euros

A simple vista, las nuevas rutas que establecerá Wizz Air para conectar la capital gallega con Bilbao, Valencia y Madrid parecen un refuerzo más de la oferta nacional de Lavacolla. Sin embargo, el verdadero cambio está en el segundo vuelo. Esos enlaces pueden convertir a Bilbao y Valencia en dos nuevas puertas low cost hacia Europa para los viajeros compostelanos.

La clave está en combinar trayectos. Si los billetes nacionales de la nueva operativa se mantienen en las tarifas promocionales anunciadas, con vuelos domésticos desde unos 14 euros por trayecto, el coste final hacia algunos destinos europeos podría ser muy competitivo. Siempre, eso sí, hablando de precios de salida, con equipaje mínimo y sin extras.

Bilbao, una escala barata hacia Budapest, Breslavia o Roma

La conexión con Bilbao es una de las más interesantes porque el aeropuerto vasco cuenta con una red internacional mucho más amplia que Lavacolla. Desde allí hay vuelos directos a ciudades como Londres, Ámsterdam, Bruselas, Praga, Viena, Budapest, Varsovia, Roma o Milán.

En la práctica, un viajero compostelano podría plantearse combinaciones como Santiago-Bilbao-Budapest desde unos 44 euros por trayecto si suma un primer vuelo doméstico barato con las tarifas más bajas publicadas por Wizz Air para Bilbao-Budapest. Otro ejemplo atractivo sería Santiago-Bilbao-Breslavia, en Polonia, que podría moverse en torno a los 50 o 55 euros por trayecto en las fechas más económicas.

También Roma puede entrar en ese mapa. Wizz Air ya había lanzado la ruta Bilbao-Roma con tarifas desde 49,99 euros por trayecto, lo que permitiría construir una combinación desde Santiago por algo más de 60 euros en el mejor de los casos.

Valencia, el atajo hacia Italia y Rumanía

Valencia ofrece otra lectura incluso más turística. Su aeropuerto tiene una fuerte red de bajo coste hacia Italia, Europa del Este y los Balcanes, con destinos especialmente atractivos para escapadas.

Desde allí aparecen opciones como Nápoles, Milán, Roma, Pisa, Bolonia, Bari, Palermo o Verona, además de ciudades como Budapest, Sofía, Tirana, Bucarest, Cluj-Napoca o Brasov.

Sin embargo, Italia es, probablemente, el mercado más atractivo para el lector compostelano. Wizz Air publicita vuelos desde Valencia hacia Italia desde 19 euros, por lo que en determinados días una combinación Santiago-Valencia-Italia podría arrancar desde algo más de 30 euros antes de añadir equipaje, selección de asiento u otros servicios.

En este caso, es especialmente relevante por el impacto vacacional del país de la bota. Actualmente, Santiago no cuenta con vuelos directos a ninguna ciudad italiana, cuando hace tres años, entre Milán y Bolonia, Lavacolla movilizaba más de 20.000 pasajeros a estos destinos. Ahora, aunque por medio de una escala que habitualmente hacía el santiagués desde Madrid u Oporto, se abre un nuevo frente.

Madrid, útil para enlazar, pero con el AVE de fondo

La ruta con Madrid tiene una lectura distinta. Barajas es la gran puerta aérea española, pero desde Santiago el AVE ha cambiado la forma de viajar a la capital. Para ir al centro de Madrid, el tren puede seguir siendo más cómodo. Para enlazar con otro vuelo barato, en cambio, el avión puede recuperar atractivo si los horarios encajan.

Ahí Madrid podría funcionar como escala hacia destinos europeos donde Wizz Air está reforzando su presencia, como Pisa, Roma, Milán o Londres. La pregunta para el viajero será si compensa volar a Barajas o si resulta más práctico llegar en tren y tomar desde allí el segundo vuelo.

Menos dependencia de Oporto, pero no una sustitución total

Durante años, Oporto ha sido el gran aeropuerto alternativo para muchos gallegos que buscan vuelos baratos. Las nuevas rutas de Wizz Air no van a cambiar eso de golpe, porque el aeropuerto portugués mantiene una oferta low cost muy amplia. Pero sí pueden reducir esa dependencia en algunos viajes concretos.

Si una escapada a Budapest, Breslavia, Nápoles, Milán, Roma o Brasov puede construirse desde Lavacolla con una escala barata en Bilbao o Valencia, algunos viajeros tendrán una razón más para no empezar el viaje con dos horas de coche hacia Portugal.

La letra pequeña de viajar barato

La parte menos vistosa, pero más importante, está en la escala. Estas combinaciones no funcionan siempre como una conexión tradicional. En muchos casos el pasajero deberá organizar el enlace por su cuenta, dejar margen suficiente entre vuelos y tener cuidado con el equipaje.

El precio final tampoco será siempre el de la tarifa mínima. A esos billetes “desde” hay que sumar, si se necesitan, maleta de cabina, facturación, elección de asiento o embarque prioritario. Por eso, las combinaciones más baratas serán especialmente interesantes para viajeros flexibles, con mochila o equipaje reducido.

Aun así, el cambio es relevante. La gran novedad no son solo tres vuelos nacionales, sino la posibilidad de que Bilbao, Valencia y Madrid multipliquen el mapa internacional de Lavacolla. Santiago no gana vuelos directos a todas esas ciudades, pero sí una nueva forma de acercarse a ellas: más barata, más flexible y con una escala low cost de por medio.