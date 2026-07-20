Las redes sociales se convierten en el nuevo escaparate para encontrar piso en Santiago

Hoy en día, las redes sociales son clave para darse a conocer. Las empresas renuevan sus formas de trabajar para llegar a nuevos públicos. Los centros de estética suben reels a Instagram promocionando los servicios que ofrecen, algunas cafeterías utilizan a tiktokers e influencers para darse a conocer, pero la mayor revolución llega de la mano del mundo de la vivienda. Inmobiliarias y particulares se suman a la moda de las redes sociales publicando vídeos y anunciándose en redes sociales para mostrar los pisos a los que les buscan arrendatarios y futuros propietarios.

Desde junio del año 2024, inmobiliarias de Madrid suben a sus cuentas de TikTok vídeos y carruseles de fotos de los pisos que gestionan en la capital. Los presentan como "una oportunidad que no puedes dejar pasar" y, replicando su dinámica, algunas agencias de Santiago comenzaron a publicar este tipo de contenidos. Algunas de las publicaciones que comparten son una secuencia de fotos para mostrar los pisos, otros utilizan voces en off, pero los que más visualizaciones alcanzan son los que cuentan con personalizaciones de los agentes inmobiliarios. Los trabajadores completan sus vídeos con planos grabados con drones y espacios creados con IA de "lo que podría llegar a ser el piso".

Los vídeos con más visualizaciones de las inmobiliarias compostelanas alcanzan las 32 mil reproducciones. El modus operandi que siguen los que crean este tipo de contenido es presentar los pisos de forma que genere el máximo debate posible en los comentarios. De esta manera, el algoritmo de la red social interpreta que a la gente le interesa y se lo muestra a más personas. Gracias a tener las interacciones altas, las inmobiliarias consiguen hacer virales sus vídeos y los pisos llegan a más gente.

Pero los negocios no son los únicos que se dan a conocer mediante TikTok. Algunos particulares buscan a sus futuros compañeros de piso mediante esta red social. Los hay que buscan un piso al que unirse pero también lo que tienen una habitación libre y quieren encontrar alguien con quien compartir gastos. Optan por esta opción cuando encontrar un compañero que les encaje se convierte en tarea imposible para ver si, con ayuda del algoritmo, dan con la persona con la que compartirán casa durante el próximo año.

Aunque TikTok cada vez sea más protagonista, algunos jóvenes encuentran a sus futuros compañeros de piso mediante grupos de WhatsApp. Es el caso de Adrián Alonso y Álvaro Castro. Los pontevedreses comenzaron la búsqueda de pisos para el curso 2026-2027 en marzo de este año, pero, pese a refrescar constantemente las plataformas para buscar piso y preguntar a conocidos por pisos liberados, no encontraban ninguna vivienda que se amoldara a sus necesidades. Ya en junio, cuando el primero de ellos volvió de su Erasmus, fue a ver el piso de dos chicos que buscaban con quien vivir el próximo curso.

Con los datos del mes de mayo recién actualizados por la Xunta, el precio medio del alquiler en Santiago es de 672 euros, un 7,6% más que en el mismo periodo del año pasado. Según algunos inquilinos, "los pisos no valen lo que cuestan", por eso muchos universitarios esperan a que amigos de otras promociones les cedan su piso porque así saben de primera mano cómo es el casero y el estado del piso. Un caso similar es el del ahora compañero de Adrián y Álvaro, que entró a vivir en esta vivienda gracias a un amigo mayor que él que ya estudiara en Santiago el año anterior. Cuando algunas habitaciones del piso quedaron libres, anunciaron que buscaban dos compañeros y así fue cómo conocieron a los pontevedreses. La gran mayoría de los estudiantes que buscan piso tienen como prioridad que esté en buen estado y a un precio asequible, pero también dar con un casero que no trate de aprovecharse de su posición. Esa es la principal razón por la que Adrián y Álvaro se decantaron por el piso. Entre las opciones que tenían, esta era la única de la que sabían de primera mano cómo era el casero, por eso el año que viene vivirán en este piso del Ensanche santiagués.

Colas de estudiantes buscando piso de alquiler para el próximo curso en la inmobiliaria Gerpe. / Jesús Prieto

Pero cuando ninguno de estos métodos dan resultados, muchos siguen optando por encontrar piso de una manera más tradicional: acudiendo a las inmobiliarias y con las notificaciones de Idealista activadas. Pese al auge de TikTok, este tipo de promoción todavía no es capaz de desbancar a los métodos tradicionales. Los jóvenes que buscan piso hacen largas colas año tras año para conseguir dónde vivir el próximo curso. Los caseros lo saben, por eso muchos se presentan en las inmobiliarias los días donde se concentran más estudiantes para tratar de alquilarles su piso sin intermediarios. De esta manera, conseguirían ahorrarse la comisión de las inmobiliarias que es de hasta un 21%. Pero no tienen el mismo éxito que una agencia, pues muchos jóvenes confiesan no fiarse de los que vienen a ofrecer los pisos así. No decir el precio del piso hasta que los posibles inquilinos estén en el inmueble, exigir el pago en efectivo o incluso arrendar sin contrato son algunas de las "prácticas abusivas" que sufren decenas de estudiantes. Cuando los jóvenes escogen el piso mediante inmobiliarias, deben pagar una comisión y el piso se vuelve más caro, pero es el precio a pagar por evitar, subraya, "este tipo de abusos".

Aunque los métodos tradicionales sigan siendo un eslabón fuerte en cuanto al alquiler de pisos, las redes sociales y, en concreto, TikTok y WhatsApp, van ganando protagonismo entre los jóvenes que buscan dónde vivir.