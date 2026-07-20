Renfe permitirá que niños de 6 a 13 años viajen solos en el AVE Santiago-Madrid

Renfe ha incorporado en la estación de Santiago de Compostela el servicio de viaje para menores sin acompañante, una prestación que permitirá que niños de entre 6 y 13 años se desplacen solos en determinados trenes AVE con conexión directa entre la capital gallega y Madrid.

Los menores permanecerán durante el trayecto bajo la atención y supervisión del personal de Renfe, que se encargará de acompañarlos y garantizar que el viaje se desarrolle en condiciones de seguridad hasta su llegada a la estación de destino.

El servicio, denominado 'Menores que viajan solos', está dirigido a niños con edades comprendidas entre los 6 y los 13 años, ambos incluidos. Por el momento, no estará disponible en todos los trenes, sino únicamente en determinados servicios AVE de la línea Santiago-Madrid.

Con su implantación en Compostela, Renfe amplía la red de estaciones gallegas desde las que los menores pueden desplazarse sin la compañía de una persona adulta. La prestación ya había comenzado a ofrecerse en Vigo Urzáiz y A Coruña el pasado mes de diciembre.

La compañía ferroviaria sostiene que esta ampliación busca facilitar la organización de los desplazamientos familiares y ofrecer nuevas opciones de movilidad para los menores que necesiten viajar entre Galicia y la capital española.

Billete Confort o Premium y reserva con 48 horas

Para solicitar el servicio será necesario adquirir un billete de las opciones Elige Confort o Premium. La compra deberá realizarla una persona mayor de 18 años que tenga la patria potestad o la tutela legal del menor.

Además, la solicitud tendrá que tramitarse con un mínimo de 48 horas de antelación respecto a la hora oficial de salida del tren. Por tanto, no será posible contratar esta atención especial en la estación inmediatamente antes de comenzar el viaje.

El servicio podrá solicitarse al comprar el billete en las taquillas de las estaciones, mediante el canal de venta telefónica de Renfe o en agencias de viajes presenciales. La compañía recomienda consultar previamente las condiciones específicas y comprobar qué trenes de la conexión entre Santiago y Madrid permiten la reserva.

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Durante todas las fases del desplazamiento, el personal ferroviario será responsable de atender al niño y supervisar su viaje. La prestación está planteada para que los menores puedan llegar a su destino sin viajar acompañados por un adulto, aunque con asistencia directa de los trabajadores de Renfe a bordo del tren.