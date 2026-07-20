La 'resaca' del Mundial en las calles de Santiago: dispositivo especial para limpiar la huella de una macrocelebración histórica

La euforia dio paso este lunes a la limpieza en las calles del Ensanche compostelano. Después de que miles de personas celebrasen durante la noche la victoria de España en la final del Mundial, el Concello de Santiago activó un dispositivo especial para retirar los residuos y devolver la normalidad a los espacios que concentraron los festejos.

La celebración se extendió durante horas por diferentes puntos del Ensanche, con la Praza Roxa como principal lugar de encuentro. Allí se congregaron numerosos aficionados con camisetas, banderas y bufandas de la selección para festejar el título conseguido por España frente a Argentina.

Tras la multitudinaria noche, el operativo municipal comenzó a trabajar desde primera hora de la mañana de este lunes, 20 de julio. Según explicó el Concello a EL CORREO GALLEGO, el dispositivo está formado por doce operarios coordinados por mandos intermedios, además de una máquina baldeadora y una barredora mecánica.

«O operativo iniciouse dende primeiras horas da mañá desde luns 20 de xullo para garantir a limpeza das zonas afectadas», indicaron fuentes municipales. A las 11.00 horas, los trabajos todavía continuaban activos, centrados en la recogida de desperdicios, el barrido y el acondicionamiento de los lugares por los que pasó la celebración.

Vehículo de limpieza puliendo el suelo de la Praza Roxa, donde se concentró la mayor parte de la celebración / Concello

El objetivo del dispositivo, detalló el Ayuntamiento, es realizar «os labores de limpeza e acondicionamento necesarios para recuperar o aspecto nas zonas de actuación». Botellas, vasos, envoltorios y otros restos de la fiesta quedaron durante la madrugada en algunos de los principales espacios utilizados por los aficionados.

Algunas identificaciones, pero ningún altercado grave

Pese a la elevada concentración de personas y a la duración de los festejos, el balance ofrecido por el Concello es positivo. Desde la Administración municipal aseguraron que no fue necesario lamentar incidentes de gravedad durante las celebraciones.

«Non houbo que lamentar ningún incidente. Houbo algunha identificación por discusións, pero nada de importancia», señalaron fuentes municipales. Las intervenciones realizadas estuvieron relacionadas, por tanto, con discusiones puntuales que no tuvieron mayores consecuencias.

La noche transcurrió así sin altercados destacados en el núcleo urbano, en medio de cánticos, bocinazos y celebraciones que se prolongaron hasta prácticamente primera hora de la mañana. Una vez terminada la fiesta, el protagonismo pasó a los servicios municipales de limpieza, desplegados para borrar la huella dejada por miles de aficionados.

Un conductor excarcelado en A Sabugueira

La nota negativa de la madrugada fue un accidente de tráfico ocurrido pasadas las 01.00 horas en Castiñeira Grande, en la parroquia compostelana de A Sabugueira. El siniestro se produjo cuando un turismo se salió de la carretera y terminó impactando contra un camión que se encontraba estacionado.

En el turismo viajaba únicamente el conductor. Fuentes del parque de Bomberos compostelano explicaron a EL CORREO GALLEGO que tuvieron que intervenir «porque no abrían las puertas». Para conseguir liberar al ocupante, los efectivos rompieron los cristales del vehículo.

Con las calles del Ensanche recuperando paulatinamente su imagen habitual, Santiago amaneció este lunes con la resaca de una noche histórica para los aficionados y con un operativo municipal desplegado para que los restos de la fiesta desapareciesen cuanto antes.