‘Sabor a Novo’ brilla en Santiago con tradición, música y juegos: "O obradoiro de aturuxos tivo moito éxito"

El proyecto Sabor a Novo celebró este domingo en Santiago su segunda y última jornada en el Pazo de San Lourenzo, con una programación desde las 11 horas y propuestas de gastronomía, música, juegos... todo ello con entrada libre. A las 12 horas, 17 h. y 19 h, hubo talleres inmersivos de cultura tradicional a cargo de Montse Rivera, Belém Tajes y Ramón Dopico, parte de un equipo didáctico en esta propuesta que también contó con Mercedes y Serxio Cobos. «O de os aturuxos tivo moitísimo éxito e tamén o de pandeireta», dice Tajes.

Mezcla de edades

«Foi unha proposta moi centrada na tradición galega, con música tradicional y obradoiros de aturuxos, de pequena percusión, de animación ao baile, e todo feito cun formato de roteiro para facer 20 minutos en cada obradoiro, unha idea moi bonita que tivo moi boa acollida. Tivemos unhas cen persoas na sesión da tarde e unha mistura de xente de todas as idades e de moitas procedencias, xa que tivemos xente de aquí pero tamén outra de fora, chegada de Filipinas, Estados Unidos e ata un grupo de nenos saharauis», asegura Belém Tajes en su charla con EL CORREO GALLEGO.

Detrás, desde la izquierda: Ramón Dopico y Mercedes Prieto. Delante, en el mismo sentido: Belém Tajes, Montse Rivera y Serxio Cobos. / Cedida

Idea impulsada por la empresa Correvaidille que contó con el patrocinio del Concello de Santiago a través de las áreas de Comercio e de Turismo con la recaudación del impuesto de las tasas turísticas, de la Fundación Pública Artesanía de Galicia y del propio Pazo de San Lourenzo, esta reciente edición centró sus actos en dicho Pazo.

«É un espazo espectactular que eu ata agora eu non coñecía», indica Belém Tajes, la cantante y compositora nacida en Buenos Aires, gallega de adopción, que en este proyecto fue parte del curtido equipo didáctico.

Vista del mercado de 'Sabor a Novo'. / Antonio Hernández

Dentro del proyecto Sabor a Novo, se ofreció una programación con propuestas de gastronomía, música, juegos, artesanía, visitas guiadas al Pazo... evento que además ofreció un tren con recorridos circulares desde la Avenida de Xoán Carlos I, a la altura de la Igrexa do Pilar hasta el espacio base de las actividades.

Participantes de 'Sabor a Novo'. / Antonio Hernández

Concierto de Belém Tajes el día 24 con Lila Downs

Más allá de esta experiencia basada en la tradición gallega, la mencionada cantautora también es noticia porque va a actuar el viernes 24 de julio en la Quintana, a las 21 h., como telonera de Lila Downs, en la noche estrella de la oferta musical gratuita de las Fiestas del Apóstol, cuyo pregón tendrá protagonista o protagonista aún por desvelar.

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«Oxalá poda falar con Lila Downs, son fan dela desde hai moito tempo é unha muller moi carismática que leva moito tempo de éxito en activo. Nos imos facer un concerto de 50 minutos coa sorpresa de ter varias persoas convidadas», aclara Tajes antes de recordar que, en relación a la famosa reciente final del Mundial de Fútbol jugada entre los equipos de España y Argentina, ella tenía bien clara su preferencia: «Ata que Galicia non teña a súa propia selección, sempre vou con Arxentina xa que nacín alí», subraya.