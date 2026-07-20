Parece las Seychelles, pero está a una hora de Santiago: el sendero gallego que sorprende a National Geographic

Unas pasarelas de madera que permiten unir, durante poco más de tres kilómetros, un tramo de costa entre "playas de belleza excepcional".

Estamos haciendo referencia al Sendero de Pedras Negras, un paseo junto al mar que permite caminar entre grandes formaciones rocosas, arenales y pequeñas calas de aguas cristalinas.

Localizado en San Vicente do Mar, el recorrido parte del puerto deportivo, donde la escultura de una mujer y su hija mirando al horizonte representa a la perfección la vida marinera y la espera de quienes salen a faenar.

Desde allí, el sendero discurre casi en su totalidad sobre pasarelas de madera que se adaptan al entorno costero y avanzan junto al mar, acompañadas por grandes piedras graníticas esculpidas durante años por la erosión.

Vistas desde la pasarela de madera del Sendero Pedras Negras / TripAdvisor

El sendero gallego que recuerda a las Seychelles

El recorrido, destacado por National Geographic por sus paisajes y sus playas, ofrece una de esas escapadas perfectas para el verano: naturaleza, mar y un paisaje que la publicación especializada en viajes equipara a las Seychelles. Si bien no hay "palmeras inclinándose sobre la arena ni cocoteros enmarcando la postal; hay pinos encorvados por el viento del oeste", apuntan.

La primera playa que sorprende al visitante es Pedras Negras que, además de prestar nombre al sendero, destaca por su arena fina, aguas cristalinas y un entorno de rocas graníticas moldeadas por el mar.

Después llega Farruco, una pequeña y pintoresca cala con forma de media concha para seguir con A Barrosa, que cuenta con uno de los locales de música en vivo más populares de Galicia y cuyo nombre ya no necesita más presentaciones: el Naútico de San Vicente.

Junto a estos arenales, el paseo atraviesa pequeñas calas y bancos en los que hacer una pequeña pausa para pararse a contemplar las vistas a las Illas Ons, que forman parte del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas. El recorrido termina en la praia de Canelas, junto a una antigua instalación militar.

Las pasarelas de madera discurren al lado del mar / O Salnés Mancomunidade

Un recorrido fácil de 3,2 kilómetros entre playas y calas

El sendero oficial tiene 3,2 kilómetros en sentido único y conecta el puerto deportivo de San Vicente do Mar con la praia de Canelas.

El recorrido es sencillo y muy visual, aunque Turismo de Galicia recomienda tener en cuenta la existencia de zonas de terreno resbaladizo, por lo que es aconsejable llevar calzado adecuado.

Cómo llegar desde Santiago

Para llegar al sendero de Pedras Negras desde Santiago, la ruta más corta, por la AP-9, te llevará en torno a 58 minutos.

También existe la opción de ir sin peajes, lo que subirá unos veinte minutos la duración del trayecto.

Este destino ofrece una escapada de verano perfecta para los compostelanos que buscan un buen destino sin alejarse mucho de Santiago.

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Pedras Negras ofrece, en definitiva, una combinación difícil de superar: un paseo junto al mar, playas, calas, grandes rocas y las Illas Ons como telón de fondo.