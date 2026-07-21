El ciclo de conciertos 'Atardecer no Gaiás' regresa esta semana con el rock explosivo de Bala

El ciclo de conciertos 'Atardecer no Gaiás', una de las citas musicales más esperadas en los meses de julio y agosto en Santiago, regresa esta semana a la Cidade da Cultura para afrontar los últimos días de julio con música.

Este jueves 23 de julio, desde las 21.00 horas, se subirá al escenario de la Praza central de la Cidade da Cultura una de las bandas gallegas de rock más internacionales del momento: Bala.

Con cuatro discos publicados y un directo explosivo, el dúo coruñés formado por Ánxela Baltar y Violeta Mosquera repasarán los temas con los dieron forma a una identidad única en la escena. Guitarra, batería y voz son suficientes para lanzar disparos sonoros que recuerdan al rock intenso de los 90 con influencias que van desde el stoner, al hardcore y el punk, combinando la contundencia de dos voces muy distintas.

Ya la próxima semana, por el escenario de Atardecer no Gaiás pasarán Sheila Patricia, el jueves 30, y el grupo Dislexia, el viernes 31.

Con una mirada feminista sobre la tradición, la artista redondelana es una de las voces destacadas de la nueva canción de autora. Sheila Patricia compartirá con el público unas melodías que se mueven entre lo íntimo y lo acústico para jugar también con la electrónica, generando nuevas texturas sin perder la conexión con las raíces.

Por su parte, la banda de Muros, heredera del punk rock desenfadado de Terbutalina, combina el garage y el punk con toques de música tradicional, pop e incluso funk, con un estilo enérgico pensado para hacer bailar.

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Cuatro citas más en agosto

El ciclo de conciertos Atardecer no Gaiás regresará en el mes de agosto con cuatro nuevas citas: el jueves día 6, serña el turno de los compostekanos Dogo; el día 12, de Galician Army; el día 13 tendrá lugar la segunda edición del Atardecer Fest con Israel B, Santa Salut y Silee; y, por último, el 14 se subirá al escenario el trío barcelonés Turista Sueca.