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Ya es oficial: estos son los dos festivos locales de Santiago para el 2027

El Pleno del Concello de Santiago ha fijado por unanimidad las dos jornadas festivas locales para el próximo año

La Ascensión brilla en Santiago gracias a los cabezudos

La Ascensión brilla en Santiago gracias a los cabezudos / Jesús Prieto

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Anxo Bentrón

Anxo Bentrón

Santiago

El Pleno del Concello de Santiago ha determinado este martes cuáles serán las dos jornadas festivas que le corresponden a nivel local, sumándose a las 12 jornadas festivas autonómicas y estatales.

El órgano formado por todos los concejales del ayuntamiento ha fijado, por unanimidad, como días festivos locales de carácter no retribuido y no recuperable para el año 2027 los siguientes:

  • 6 de mayo, Día de la Ascensión.
  • 16 de agosto, San Roque.

Estos dos festivos se suman a los de carácter autonómico recientemente anunciados por la Xunta de Galicia.

En 2027, nuestra comunidad tendrá como festivos el 19 de marzo, San José, y el 17 de mayo, Día das Letras Galegas, que coinciden en viernes y lunes, respectivamente. El día de San José repetirá este año como festivo autonómico en Galicia al coincidir el 25 de julio, Día de Galicia, en domingo.

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La normativa estatal fija en 14 los festivos a tener cada año, de los cuales dos son elegidos por los ayuntamientos.

De los doce festivos restantes, nueve de ellos son de carácter obligatorio y no sustituibles a no ser que caigan en domingo. Son los siguientes:

  • 1 de enero
  • Viernes Santo (26 de marzo de 2027)
  • 1 de mayo
  • 15 de agosto
  • 12 de octubre
  • 1 de noviembre
  • 6 de diciembre
  • 8 de diciembre
  • 25 de diciembre

En 2027, el 15 de agosto, Asunción de la Virgen, coincide en domingo, por lo que Galicia lo ha cambiado por el 17 de mayo.

Los otros tres festivos de carácter nacional son optativos. Galicia opta de nuevo por el 6 de enero y, tal como es habitual, por el Jueves Santo, que el próximo año coincide el 27 de marzo.

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Asimismo, las autonomías deben escoger como opcional entre el 19 de marzo y el 25 de julio, optando Galicia por la primera, al coincidir el 25 de julio en domingo.

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