El CHUS estrena el primer robot público de España para cirugías complejas de columna

Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) dispone ya de un nuevo sistema de cirugía robótica destinado a las intervenciones de columna de mayor complejidad. Se trata, según destacó este martes el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, del primer hospital público de España que incorpora esta tecnología, que ya ha sido empleada con éxito en tres pacientes.

La previsión de los especialistas es que alrededor de un centenar de personas puedan beneficiarse cada año de la asistencia del robot. Su utilización se concentrará, no obstante, en aquellas operaciones en las que la dificultad anatómica o la necesidad de colocar implantes con una elevada precisión justifiquen su empleo.

El conselleiro conoció el funcionamiento del equipo durante una visita al Hospital Clínico, acompañado por profesionales de los servicios de Neurocirugía y de Traumatología y Cirugía Ortopédica. Gómez Caamaño señaló que el objetivo de la incorporación es avanzar tanto en la innovación tecnológica como en la calidad y la seguridad de la atención a los pacientes.

“Este sistema permite actuar con una gran precisión sobre determinadas patologías de la columna”, manifestó el responsable autonómico de Sanidade. Entre sus principales aplicaciones se encuentran las grandes alteraciones estructurales, las deformidades vertebrales y determinados tumores espinales.

Asimismo, con relación al coste, el titular de Sanidade detalló que la adquisición de este nuevo equipo no ha supuesto una compra independiente por parte del Sergas. El acceso al robot quedó incluido dentro de la planificación de un contrato de suministro de implantes de columna, por lo que el conselleiro sostuvo que su incorporación se produjo “a coste cero”, sin un desembolso específico adicional para disponer de la máquina.

Tres pacientes operados y unos cien beneficiarios al año

El doctor Ánxel Prieto, del servicio de Neurocirugía, explicó que los primeros tres procedimientos realizados con el nuevo equipo se han desarrollado sin incidencias. El hospital ha comenzado con operaciones relativamente sencillas, mientras los profesionales completan su proceso de formación, y aumentará progresivamente la dificultad de los casos.

“Al principio se hacen los casos más simples y, poco a poco, iremos introduciendo complejidad”, señaló Prieto. La capacitación no se limita a los cirujanos, sino que alcanza al conjunto de profesionales que participarán en las intervenciones y en el manejo del sistema.

El especialista calculó que alrededor de 100 pacientes al año podrían beneficiarse de la cirugía robótica en el CHUS. Sin embargo, insistió en que el robot no será utilizado de manera generalizada en todas las operaciones de columna.

“No quiere decir que toda la patología de columna necesite un robot. Nos va a ayudar fundamentalmente en los casos más complejos”, aclaró. Así, intervenciones habituales como las operaciones de hernia discal no requieren, en principio, este grado de asistencia tecnológica.

El sistema está preparado para ser utilizado tanto en pacientes adultos como pediátricos y puede emplearse en procedimientos mínimamente invasivos y en cirugías abiertas de elevada complejidad. Su utilidad aumenta especialmente en operaciones sobre zonas anatómicas delicadas, como las uniones entre la cabeza y las vértebras cervicales o entre las regiones cervical, torácica y lumbar.

Hasta dos horas menos en algunas operaciones

En determinados procedimientos, el robot puede reducir hasta dos horas la duración de la intervención. Esta disminución resulta especialmente relevante en cirugías que habitualmente se prolongan entre cuatro y seis horas, aunque algunos de los casos más complejos pueden llegar a alcanzar las doce horas.

Los especialistas esperan que el menor tiempo quirúrgico permita reducir la pérdida de sangre y los riesgos asociados a operaciones especialmente prolongadas. A ello se suma una colocación más precisa de tornillos e implantes, incisiones potencialmente más pequeñas y una recuperación funcional más rápida.

Por otro lado, el robot no sustituye al cirujano ni adopta decisiones autónomas durante la operación. Antes de entrar en quirófano, el equipo médico realiza una planificación detallada del recorrido y de la posición que deberán tener los implantes. Una vez iniciada la intervención, el brazo robótico se coloca en los ángulos definidos y ayuda al profesional a ejecutar el plan establecido.

José Ramón Caeiro, jefe del servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica, explicó que el dispositivo “no es un autómata”, sino una herramienta que colabora con los especialistas. “El brazo robótico se mueve en la dirección de los canales que hemos establecido previamente y facilita la colocación de los implantes”, detalló.

Neurocirujanos y traumatólogos trabajarán conjuntamente

La incorporación del robot se enmarca en la creación de una unidad multidisciplinar de cirugía de columna en la que trabajan conjuntamente los servicios de Neurocirugía y Traumatología. También participan profesionales de Anestesiología, Enfermería y otras áreas relacionadas con la atención a estos pacientes.

Caeiro destacó que se trata de la primera unidad de estas características estructurada en Galicia, al integrar de manera estable a traumatólogos y neurocirujanos en la planificación y realización de las intervenciones de raquis.

“La cirugía robótica ha venido para quedarse y los profesionales tenemos que dar el paso para integrarnos en esta nueva tecnología”, afirmó.

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Sanidade presentó la nueva tecnología como parte de su estrategia de innovación hospitalaria, aunque los resultados deberán evaluarse a medida que aumente el número y la complejidad de las operaciones. Tras los primeros tres casos, el equipo compostelano continuará ahora con la formación de los profesionales y la incorporación progresiva de nuevos pacientes.