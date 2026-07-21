Cinco familias rotas recorren el Camino de Santiago en el nuevo reality que estrena este martes Telecinco

Cinco parejas de padres e hijos tratarán de recomponer su relación mientras recorren el Camino de Santiago. Esta es la premisa de 'El Camimo de la verdad', el nuevo formato que Telecinco estrena este martes 21 de julio a partir de las 23.00 horas.

Conducido por Luján Argüelles y desarrollado y producido por Mediaset España en colaboración con Señor Mono, los participantes emprenderán "un emocionante viaje de convivencia, autodescubrimiento y crecimiento personal" con el objetivo de buscarse a sí mismos y tratar de salvar sus relaciones.

Los protagonistas del docureality estarán acompañados por la propia Luján, quien ha conocido de primera mano el poder reparador del Camino de Santiago y ejercerá como guía en este viaje por el Camino Francés.

De Samos a Portomarín y el primer sacrificio

Las cinco parejas de padres e hijos partirán desde la localidad lucense de Samos, donde les aguarda Luján Argüelle para emprender la primera etapa del Camino de Santiago Francés.

Antes de comenzar el trayecto entre Samos y Portomarín, los participantes tendrán que afrontar su primer sacrificio: renunciar a sus móviles y a cualquier contacto con el exterior. Así mismo, conocerán a Paz Calap, coach experta en crecimiento personal y mindfulness.

El Camino también les llevará a subirse a un ring para soltar su rabia, compartir alojamiento en un albergue y recibir una visita inesperada: la de Manuel Díaz 'El Cordobés'.

El primer programa guarda además una sorpresa para Mika, la única participante que inicia sola esta aventura.

Durante el recorrido se reencontrará con su padre, al que no ve desde hace siete años y que la estará esperando en Sarria para continuar juntos las siguientes etapas del Camino de Santiago.

Desde Samos, los participantes del programa recorrerán una ruta de 130 kilómetros que los llevará por Portomarín, Sarria, Furelos, Melide, Arzúa, Palas de Rey, Portodemouros y Pedrouzo, entre otras localidades gallegas.

Las cinco parejas de 'El Camino de la verdad'

Telecinco ya ha dado a conocer las cinco parejas que participarán en 'El Camino de la verdad'.

Pablo y María Lara (Palma de Mallorca)

De origen argentino, llevan muchos años afincados en Palma de Mallorca. Su relación es compleja, dado que la transición de género de María Lara ha provocado un cisma familiar: ella afirma que su progenitor no acepta su identidad transgénero y él asegura que cuando su hija estalla, es incapaz de refrenarse y arrasa con todo.

Simón y Rocío (Alicante)

Tras poner fin a su matrimonio, Simón inició una nueva vida junto a Antonio hasta que su vida dio un vuelco cuando su hija Rocío se fugó de casa por amor con apenas 17 años. Desde entonces, las discusiones entre ambos han sido una constante, haciendo que ambos se distanciaran.

Noelia y Noelia (Castellón)

Además de compartir nombre, madre e hija comparten una relación de dependencia emocional. Para Noelia madre, su hija es una persona “muy intensa que no sabe vivir sin un hombre a su lado”; mientras la joven asegura “detestar” a su progenitora.

Fede y Mika (Uruguay y Corea del Sur)

Durante más de una década, Fede y su hija Mika fueron inseparables. Todo cambió cuando el matrimonio se rompió y el progenitor regresó a su país natal. Llevan más de siete años sin verse y pasan meses sin compartir poco más que un mensaje de WhatsApp.

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