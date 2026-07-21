Darío Autrán debuta en Santiago como director de ópera: «Es alucinante que se haya escrito en 1906 y siga hablando de una manera de ver el desamor muy actual»

Darío Autrán debuta como director de ópera y lo hace con una nueva producción de La Voz Humana, la célebre ópera de Francis Poulenc sobre texto de Jean Cocteau. La productora Abismo Caracol, de la que Autrán es dueño, en colaboración con Little Opera, de Conchi Moyano, presentará esta nueva producción el próximo 11 de septiembre en el Auditorio de Galicia.

El montaje supone el debut del cineasta y productor gallego Darío Autrán como director de ópera, ampliando una trayectoria artística que abarca el cine, el teatro, la interpretación y la producción escénica. «Ya había hecho películas y teatro y había algo ahí que aunaba la música, la dramaturgia, la iluminación y la interpretación. Fue en un ensayo, entre bambalinas, que veo a estos cantantes y ahí hay un modo de hacer la ópera muy filmatográfico. Fue entonces cuando me dije que me gustaría también dirigir ópera, que realmente en artes escénicas es lo que me faltaba, y pensé: ‘Soy bastante ambicioso, pues vamos para adelante’», explica Autrán a EL CORREO GALLEGO acerca de este nuevo rumbo profesional.

Afincado en Compostela, Autrán ha desarrollado su carrera principalmente en el ámbito audiovisual. Como director cinematográfico ha firmado los largometrajes El Tirabeque, El cuarto de Mona,Tilda & Jean y actualmente ultima Entelequias, su nueva película, todavía pendiente de estreno comercial.

Darío Autrán en el Auditorio de Galicia, en Compostela. / Jesús Prieto

Su vinculación con la ópera comenzó desde la producción. Durante la pasada temporada participó en el desarrollo de Carmen, en la histórica puesta en escena de Calixto Bieto, estrenada en el Palacio de la Ópera de A Coruña. Además, formó parte del equipo de producciones como La finta semplice, La Bohème y L’elisir d’amore, donde llegó a trabajar junto al director artístico Aquiles Machado y la Asociación de Amigos de la Ópera de A Coruña.

Estreno en Santiago

«Estoy entusiasmado con este reto. La ópera reúne muchas de las disciplinas que siempre me han apasionado: la interpretación, la música, la dirección y una concepción cinematográfica de la puesta en escena», señala Autrán.

La protagonista de este nuevo montaje será la soprano Beatriz Riobó, que estará acompañada al piano por Carlos Enrique Pérez. Ambos ya han comenzado los ensayos —en el Conservatorio de Vigo— de La Voz Humana, que se estrenará el próximo 11 de septiembre a las 19.00 horas en el Auditorio de Galicia, en Santiago.

«Creemos en una ópera asequible, por eso las entradas están a 15 euros —ya disponibles a través de ataquilla.com—. Creo que es una experiencia muy interesante y que ambiciono poder hacer», asevera Autrán. El propio director aparecerá sobre el escenario interpretando un breve monólogo que dará voz al marido de la protagonista, un personaje que en la obra original nunca llega a verse. «La ópera habla de algo universal, que es la pérdida de un amor, de las ausencias y de cómo convivir con esa ausencia. Eso creo que es un tema que nos llega a todos, porque más o menos todos vivimos eso. Es alucinante que se haya escrito en 1906 y siga hablando a nivel emocional de algo muy moderno y de una manera de ver el desamor muy actual», apunta el director.

Tras el estreno de La Voz Humana, Darío Autrán ya prepara una nueva producción operística junto a la Asociación de Amigos de la Ópera de Santiago, cuyo estreno está previsto para el próximo 2027.