Dónde comer, cenar y tomar algo durante el las Fiestas del Apóstol en Santiago: estos son los mejores sitios para hacerlo
Durante los diez días que duran las celebraciones, el ambiente festivo en Compostela se vive también en sus locales de hostelería, con locales que ofrecen desde raciones asequibles hasta copas en entornos más tranquilos
Diego Mosteiro Riveiro
Las Fiestas del Apóstol convierten Santiago en un ir y venir de vecinos y visitantes que buscan disfrutar del mejor ambiente de la ciudad. Entre conciertos, verbenas y actividades, elegir dónde parar a comer, tomar un vino o alargar la noche puede marcar la diferencia. Estos son cuatro locales que destacan por su ambiente, su oferta y su ubicación para disfrutar de la fiesta.
O Galeón do Toural: raciones abundantes y bocatas a buen precio
El Galeón es uno de los sitios por excelencia si quieres recuperar fuerzas, pero sin dejarte un dineral, se ha convertido con el paso del tiempo en una de las opciones más populares del casco histórico de Santiago de Compostela. Sus raciones generosas y los bocadillos lo convierten en un lugar habitual para los estudiantes, peregrinos y compostelanos durante el año. La ubicación es una de sus principales fortalezas, se sitúa a escasos metros de la Quintana y la Catedral de Santiago por lo que permite continuar la fiesta sin alejarse del ambiente.
Pub Momo: el sitio perfecto para alargar la noche
Las noches de fiesta durante el Apóstol no suelen acabar en la Plaza de la Quintana. El Pub Momo se ha convertido en uno de los locales referencia para la noche santiaguesa si quieres tomar una copa en un ambiente animado. Su mezcla de buena música, clientela variada y una ubicación perfecta hace que sea una de las paradas de las noches del Apóstol. Es una de las mejores opciones para continuar la noche o comenzarla.
O Rincón do Porrón: vino barato y ambiente de fiesta
Para quienes prefieren un plan más informal, El Porrón de Santiago mantiene el espíritu de las tabernas tradicionales picheleiras con una propuesta sencilla: vinos a buen precio y un ambiente siempre animado. Durante las fiestas suele llenarse de grupos de amigos que buscan brindar antes de seguir recorriendo las calles del casco histórico.
Garoa: una copa en un ambiente más tranquilo y refinado
No todo durante el Apóstol tiene que ser bullicio. Garoa ofrece una alternativa para quienes buscan un entorno más cuidado, ideal para disfrutar de una copa o de una conversación en un ambiente relajado. Su propuesta combina una decoración elegante con una selección de bebidas que lo convierten en una opción diferente para cerrar la jornada.
Santiago ofrece planes para todos los gustos
Ya sea con unas raciones en pleno centro, una copa entre amigos, un vino en una taberna tradicional o un local con un ambiente más sofisticado, la ciudad ofrece opciones para todos los estilos durante las Fiestas del Apóstol. Lo importante es reservar un momento entre la programación festiva para descubrir algunos de los establecimientos que contribuyen a que Santiago viva estos días con un ambiente único.
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