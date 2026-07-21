Dónde comer, cenar y tomar algo durante el las Fiestas del Apóstol en Santiago: estos son los mejores sitios para hacerlo

Las Fiestas del Apóstol convierten Santiago en un ir y venir de vecinos y visitantes que buscan disfrutar del mejor ambiente de la ciudad. Entre conciertos, verbenas y actividades, elegir dónde parar a comer, tomar un vino o alargar la noche puede marcar la diferencia. Estos son cuatro locales que destacan por su ambiente, su oferta y su ubicación para disfrutar de la fiesta.

O Galeón do Toural: raciones abundantes y bocatas a buen precio

El Galeón es uno de los sitios por excelencia si quieres recuperar fuerzas, pero sin dejarte un dineral, se ha convertido con el paso del tiempo en una de las opciones más populares del casco histórico de Santiago de Compostela. Sus raciones generosas y los bocadillos lo convierten en un lugar habitual para los estudiantes, peregrinos y compostelanos durante el año. La ubicación es una de sus principales fortalezas, se sitúa a escasos metros de la Quintana y la Catedral de Santiago por lo que permite continuar la fiesta sin alejarse del ambiente.

Ubicación Galeón do Toural

Galeón do Toural / turismo.gal

Pub Momo: el sitio perfecto para alargar la noche

Las noches de fiesta durante el Apóstol no suelen acabar en la Plaza de la Quintana. El Pub Momo se ha convertido en uno de los locales referencia para la noche santiaguesa si quieres tomar una copa en un ambiente animado. Su mezcla de buena música, clientela variada y una ubicación perfecta hace que sea una de las paradas de las noches del Apóstol. Es una de las mejores opciones para continuar la noche o comenzarla.

Ubicación Pub Momo

La terraza del pub Momo en Santiago / Momo

O Rincón do Porrón: vino barato y ambiente de fiesta

Para quienes prefieren un plan más informal, El Porrón de Santiago mantiene el espíritu de las tabernas tradicionales picheleiras con una propuesta sencilla: vinos a buen precio y un ambiente siempre animado. Durante las fiestas suele llenarse de grupos de amigos que buscan brindar antes de seguir recorriendo las calles del casco histórico.

Ubicación Rincón do Porrón

O porrón de Santiago de Compostela / O Rincón do Porrón

Garoa: una copa en un ambiente más tranquilo y refinado

No todo durante el Apóstol tiene que ser bullicio. Garoa ofrece una alternativa para quienes buscan un entorno más cuidado, ideal para disfrutar de una copa o de una conversación en un ambiente relajado. Su propuesta combina una decoración elegante con una selección de bebidas que lo convierten en una opción diferente para cerrar la jornada.

Ubicación Pub Garoa

Garoa Santiago de Compostela / Pub Garoa

Santiago ofrece planes para todos los gustos

Ya sea con unas raciones en pleno centro, una copa entre amigos, un vino en una taberna tradicional o un local con un ambiente más sofisticado, la ciudad ofrece opciones para todos los estilos durante las Fiestas del Apóstol. Lo importante es reservar un momento entre la programación festiva para descubrir algunos de los establecimientos que contribuyen a que Santiago viva estos días con un ambiente único.