Así es la experiencia inmersiva que permite viajar 800 años atrás y recorrer el Santiago medieval

¿Te imaginas caminar por las calles de Santiago tal y como eran hace 800 años? Desde este martes 21 de julio ya es posible hacerlo gracias a la experiencia inmersiva que acoge la Sede de Afundación hasta el próximo 9 de septiembre: 'Compostella Expeditio', que permite viajar a la ciudad de finales del siglo XII y principios del XIII.

Durante unos 20 minutos, los visitantes podrán caminar por calles y plazas medievales, interactuar con objetos y personajes e incluso sobrevolar la ciudad gracias a la tecnología de realidad virtual.

Subir al andamio en el que se están completando las obras del Pórtico de la Gloria y desde allí contemplar la Praza do Obradoiro o interactuar con las propias esculturas que conforman el conjunto escultórico creado por el Maestro Mateo son algunos de los ejemplos que permite el recorrido virtual.

Una auténtica máquina del tiempo que permite descubrir cómo era Santiago hace aproximadamente ocho siglos.

Así es 'Compostella Expeditio', la experiencia inmersiva que permite viajar 800 años atrás y recorrer el Santiago medieval / Cedidas

La Rúa do Vilar, punto de partida

El viaje inmersivo transporta a los usuarios hasta la Edad Media y las deja en la misma calle en la que están, la que acoge la Sede de Afundación, la Rúa do Vilar. Pero no a la actual, sino a la Rúa do Vilar de hace 800 años. A partir de ahí, cada usuario podrá decidir por dónde caminar y qué hacer.

En su aventura personal, podrá interactuar con objetos, con hasta 50 personajes o, por ejemplo, participar en la vida social del mercado de la Quintana en el que puestos de comerciantes comparten espacios con antiguas sepulturas.

Así es 'Compostella Expeditio', la experiencia inmersiva que permite viajar 800 años atrás y recorrer el Santiago medieval / Cedidas

Una recreación de hace 800 años

Las viviendas, las calles, o la arquitectura religiosa de 'Compostella Expeditio' han sido recreados a partir de documentación y estudios sobre la arquitectura de la época.

El proyecto interpreta artísticamente cómo podría haber sido el Santiago de finales del siglo XII y principios del XIII, con especial atención a los detalles que permiten aumentar la sensación de presencia de los visitantes.

La experiencia puede disfrutarse bien de forma individual o bien en grupos reducidos, y permite que varias personas participen simultáneamente en el recorrido.

Así es 'Compostella Expeditio', la experiencia inmersiva que permite viajar 800 años atrás y recorrer el Santiago medieval / Cedidas

Cuatro años de producción

Detrás de 'Compostella Expeditio' se encuentra la empresa compostelana Maxina, responsable de la producción de esta experiencia inmersiva, distribuida por Empiriens y desarrollada con el apoyo de Afundación.

Durante la presentación de 'Compostela Expeditio', el director de Maxina, Carlos Seijo, explicó que 'tras un año dedicado a la investigación histórica, el equipo dedicó cuatro años a la producción para levantar digitalmente, con todo detalle, una recreación de lo que sería la Compostela de finales del siglo XII y principios del XIII en un proyecto sin precedentes en Galicia".

Maxina, la empresa que produce 'Compostella Expeditio' con el apoyo de Afundación, es la firma responsable de exitosos proyectos anteriores como 'Orixes' o 'Hábitats' y de las experiencias virtuales proporcionadas en los proyectos de Afundación 'Nuestro Planeta' o 'LA PALMA. Volcán y vida'.

La firma compostelana fue, además, finalista en la última edición de los prestigiosos XR Awards internacionales, que reconocen la innovación y la excelencia en el desarrollo de proyectos con tecnologías inmersivas.

La experiencia se enmarca, además, en el formato de las expediciones Free Roam, experiencias inmersivas compartidas que permiten a varias personas recorrer al mismo tiempo escenarios históricos recreados mediante tecnología de realidad virtual como el hundimiento del Titanic o el antiguo Egipto.

Así es 'Compostella Expeditio', la experiencia inmersiva que permite viajar 800 años atrás y recorrer el Santiago medieval / Cedidas

Hasta el 9 de septiembre

'Compostela Expeditio' podrá visitarse desde este martes 21 de julio y hasta el 9 de septiembre en la Sede de Afundación en Santiago (Rúa do Vilar, 19).