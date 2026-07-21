Realidad virtual
Así es la experiencia inmersiva que permite viajar 800 años atrás y recorrer el Santiago medieval
'Compostella Expeditio' permite caminar por una recreación de las calles de la época, interactuar con el entorno e incluso sobrevolar la ciudad
¿Te imaginas caminar por las calles de Santiago tal y como eran hace 800 años? Desde este martes 21 de julio ya es posible hacerlo gracias a la experiencia inmersiva que acoge la Sede de Afundación hasta el próximo 9 de septiembre: 'Compostella Expeditio', que permite viajar a la ciudad de finales del siglo XII y principios del XIII.
Durante unos 20 minutos, los visitantes podrán caminar por calles y plazas medievales, interactuar con objetos y personajes e incluso sobrevolar la ciudad gracias a la tecnología de realidad virtual.
Subir al andamio en el que se están completando las obras del Pórtico de la Gloria y desde allí contemplar la Praza do Obradoiro o interactuar con las propias esculturas que conforman el conjunto escultórico creado por el Maestro Mateo son algunos de los ejemplos que permite el recorrido virtual.
Una auténtica máquina del tiempo que permite descubrir cómo era Santiago hace aproximadamente ocho siglos.
La Rúa do Vilar, punto de partida
El viaje inmersivo transporta a los usuarios hasta la Edad Media y las deja en la misma calle en la que están, la que acoge la Sede de Afundación, la Rúa do Vilar. Pero no a la actual, sino a la Rúa do Vilar de hace 800 años. A partir de ahí, cada usuario podrá decidir por dónde caminar y qué hacer.
En su aventura personal, podrá interactuar con objetos, con hasta 50 personajes o, por ejemplo, participar en la vida social del mercado de la Quintana en el que puestos de comerciantes comparten espacios con antiguas sepulturas.
Una recreación de hace 800 años
Las viviendas, las calles, o la arquitectura religiosa de 'Compostella Expeditio' han sido recreados a partir de documentación y estudios sobre la arquitectura de la época.
El proyecto interpreta artísticamente cómo podría haber sido el Santiago de finales del siglo XII y principios del XIII, con especial atención a los detalles que permiten aumentar la sensación de presencia de los visitantes.
La experiencia puede disfrutarse bien de forma individual o bien en grupos reducidos, y permite que varias personas participen simultáneamente en el recorrido.
Cuatro años de producción
Detrás de 'Compostella Expeditio' se encuentra la empresa compostelana Maxina, responsable de la producción de esta experiencia inmersiva, distribuida por Empiriens y desarrollada con el apoyo de Afundación.
Durante la presentación de 'Compostela Expeditio', el director de Maxina, Carlos Seijo, explicó que 'tras un año dedicado a la investigación histórica, el equipo dedicó cuatro años a la producción para levantar digitalmente, con todo detalle, una recreación de lo que sería la Compostela de finales del siglo XII y principios del XIII en un proyecto sin precedentes en Galicia".
Maxina, la empresa que produce 'Compostella Expeditio' con el apoyo de Afundación, es la firma responsable de exitosos proyectos anteriores como 'Orixes' o 'Hábitats' y de las experiencias virtuales proporcionadas en los proyectos de Afundación 'Nuestro Planeta' o 'LA PALMA. Volcán y vida'.
La firma compostelana fue, además, finalista en la última edición de los prestigiosos XR Awards internacionales, que reconocen la innovación y la excelencia en el desarrollo de proyectos con tecnologías inmersivas.
La experiencia se enmarca, además, en el formato de las expediciones Free Roam, experiencias inmersivas compartidas que permiten a varias personas recorrer al mismo tiempo escenarios históricos recreados mediante tecnología de realidad virtual como el hundimiento del Titanic o el antiguo Egipto.
Hasta el 9 de septiembre
'Compostela Expeditio' podrá visitarse desde este martes 21 de julio y hasta el 9 de septiembre en la Sede de Afundación en Santiago (Rúa do Vilar, 19).
La experiencia está disponible en horario de mañana y tarde y las entradas ya están a la venta en Ataquilla.com.
- Las nuevas conexiones nacionales de Lavacolla permitirán viajar a Italia por 30 euros
- Ghaleb Jaber Ibrahim, empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, será el pregonero de las Festas do Apóstolo 2026
- Cambio de tiempo en Santiago: MeteoGalicia alerta de fuertes precipitaciones este lunes
- Una conductora se precipita con su coche desde el periférico al polígono de Costa Vella mientras escapa de la Guardia Civil en Santiago
- Pregón de las Fiestas del Apóstol: la concelleira descarta a Borja Iglesias
- Piden cuatro años de prisión para un policía urbanístico de Santiago por falsificar el informe de una obra en Fontiñas
- Muere Alfonso Tourís Nogueira, el enfermero y sindicalista que dirigió más de dos años el PSOE de Santiago
- El restaurante de Santiago para comer caldo, raxo y tarta por menos de 20 euros: un icono de 95 años que nació de una historia de amor