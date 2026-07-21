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Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago, en directo: Ghaleb Jaber Ibrahim, empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, será el pregonero
La capital gallega celebrará sus fiestas más internacionales con música, folclore, cine y proyecciones sobre el Pazo de Raxoi
Diego Mosteiro Riveiro
Las Fiestas del Apóstol 2026 ya están aquí. Tras la lectura del pregón que este año corre a cargo de Ghaleb Jaber Ibrahim, este miércoles arrancan oficialmente diez días de festejos entre el 22 y el 31 julio, en los que miles de compostelanos y visitantes llenarán las calles de la ciudad en la cita más esperada del verano en Santiago. En este directo, desde EL CORREO GALLEGO te informaremos, al minuto, de todo lo que ocurra en unas fiestas que protagonizan, entre otros, las actuaciones de Julian Marley o The Rapants, la Festa Pícara y los Cabezudos para los más pequeños, el Día do Traxe Galego o los tradicionales fuegos artificiales de la noche del 24 de julio, que este año vuelven a combinarse con la proyección de un videomapping en la fachada del Pazo de Raxoi.
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