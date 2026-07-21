El Apóstol 2026 arranca este miércoles con 30 conciertos gratis en Santiago: horarios y cartel

Las Fiestas del Apóstol de Santiago 2026 se acercan. Este mismo miércoles 22 de julio comenzará uno de los festejos más importantes de la capital de Galicia, que contará con más de una treintena de actuaciones gratuitas repartidas entre los puntos más emblemáticos de la urbe.

Lila Downs, The Rapants y Julian Marley -hijo del icónico Bob Marley- serán parte de los artistas que saldrán a escena en el primer tramo de la celebración, que reunirá en la plaza de la Quintana a algunos de los rostros más conocidos de la escena musical. También serán protagonistas la Alameda y Mazarelos, así como el Obradoiro, donde los asistentes podrán disfrutar de un impresionante videomapping a partir de la medianoche.

En total, serán diez días de puros festejos que terminarán el 31 de julio con un gran espectáculo de fuegos artificiales. En el cartel habrá sitio para todos los gustos: desde la verbena gallega de las orquestas hasta la música tradicional y los conciertos infantiles, que se repartirán entre el caer de la tarde y el mediodía.

Miércoles 22 de julio, pistoletazo de salida con música clásica

Las Fiestas del Apóstol de Santiago de Compostela comenzará con la calma propia de los recitales. La Real Filharmonía de Galicia será la encargada de abrir boca antes del anuncio del pregón con un concierto dirigido por Baldur Brönnimann, que contará con la soprano Lada Bockova como estrella invitada.

La actuación del grupo tendrá lugar a las 20.00 horas en la Quintana. Será el segundo concierto gratuito que realice la formación este mes en la capital gallega, donde ya tocó este 17 de julio.

Real Filharmonía de Galicia (Quintana, 20.00 horas)

Jueves 23 de julio, noche de reggae con Julian Marley

Con el cartel ya formalmente iniciado, el jueves llegará el momento de uno de los platos fuertes del programa de las Fiestas del Apóstol de Santiago de 2026. El hijo de Bob Marley, Julian, se subirá al escenario junto a su banda The Uprising para compartir sus ritmos jamaicanos desde la Quintana.

El músico, que ganó en 2024 un Grammy al mejor álbum de reggae por su disco Colours of Royal, dará paso a las 22.00 horas a la verbena de la mano de la orquesta Finisterre. La agrupación convertirá la Alameda en una gran pista de baile en la que sonarán desde la bachata hasta el merengue, los pasodobles y los grandes éxitos del pop-rock.

Además, este día habrá actuaciones especiales para los más pequeños de la casa. En el marco de a conocida como Festa Pícara do Apóstolo, tendrá lugar en Galeras el concierto de Uxía Lambona e a Banda Molona a las 18.00 horas y el de Gramola Gominola a las 19.30 horas.

Festa Pícara do Apóstolo (Parque de Galeras, 18.00 y 19.30 horas)

(Parque de Galeras, 18.00 y 19.30 horas) Julian Marley & The Uprising (Quintana, 20.00 horas)

(Quintana, 20.00 horas) Orquesta Finisterre (Alameda, 22.00 horas)

Viernes 24 de julio, la gran cita de las cantautoras Lila Downs y Belem Tajes

La antesala del Día Nacional de Galicia se celebrará en Santiago al son de las cantautoras. Belem Tajes será quien abra la noche a las 21.00 horas seguida por la multipremiada artista mexicana Lila Downs, que compartirá su mezcla de rancheras, boleros y folclore desde la plaza de la Quintana.

A las 22.00 horas, llegará de nuevo el momento de vibrar con grandes éxitos populares gracias a la orquesta Compostela. Su directo y sus animadas coreografías servirán para calentar motores de cara a la fecha más importante del cartel del Apóstol de Santiago: el 25 de julio.

Belem Tajes y Lila Downs (Quintana, 21.00 horas)

(Quintana, 21.00 horas) Orquesta Compostela (Alameda, 22.00 horas)

Sábado 25 de julio, el día grande Galicia

El Día de Galicia tendrá dos citas musicales principales. Primero, las Xornadas de Folclore Galego, con artistas como la Agrupación Folclórica Cantigas e Agarimos, Colexiata de Sar, Brincadeira y Ultreia, que actuarán desde las 21.00 horas en la Quintana.

No habrá que moverse del sitio para cambiar de tercio a las 22.00 horas. Será entonces cuando tenga lugar la actuación de Tania Veiras e os Cumbiapop, que fusionará las raíces gallegas con las cumbias, el pop y las melodías latinas.

Jornadas de Folclore Gallego (Quintana, 21.00 horas)

(Quintana, 21.00 horas) Tania Veiras e os Cumbiapop (Quintana, 22.00 horas)

Domingo 26 de julio, el folclore gallego toma el mando

Las Fiestas del Apóstol no podían festejarse sin un día dedicado a la música gallega. Así, la jornada estará protagonizada por el Trad Fest, un festival dedicado a las melodías tradicionales de nuestra tierra que contará con hasta una decena de conciertos.

Aparecerán nuevos escenarios, como la Iglesia de la Universidad -donde actuará el grupo Vox Stellae (16.00 horas) y O Gajo (19.45 horas)-, así como la plaza de Mazarelos, que contará con la presencia de a Ferrinhas Bravas (17.00 horas), Faiscas da Pontagra (17.45 horas) y Os da Porfía (18.45 horas). Quienes se acerquen a este punto también podrán disfrutar de las melodías de Allan Macdonald & Chic Macauley (20.30 horas) y del directo de Martin Bruhn, que presentará su nuevo proyecto Folklore a las 13.30 horas.

La plaza de la Quintana, no dejará, sin embargo, de ser uno de los polos de esta celebración tradicional gallega. Allí tendrá lugar un concierto 'trad' con Pedro Lamas y la Banda Municipal de Música de Santiago (12.00 horas) y el concierto de Felisa Segade (22.00 horas) y Budiño (23.00 horas).

Trad Fest (Iglesia de la Universidad, Mazarelos y la Quintana desde las 12.00 horas)

Lunes 27 de julio, el rockabilly salvaje de La Perra Blanco

Un directo enérgico lleno de rockabilly, blues y góspel que hace viajar directamente a la música de mediados del siglo XX en las calles de Estados Unidos. Eso es lo que les espera a quienes acudan a la plaza de la Quintana a las 21.00 horas, cuando actuará Alba Blanco.

La artista, cuyo nombre artístico es La Perra Blanco, le pondrá el broche a una jornada caracterizada por la mezcla de estilos. A las 13.00 horas, por ejemplo, las Bandas Municipales de Música de Padrón y de Santiago se unirán en un concierto en el Obradoiro y, a las 20.00 horas, el clarinetista escocés Jean Johnson y el pianista español Ilona Timchenko interpretarán un recital en el Teatro Principal.

Bandas Municipales de Padrón y Santiago (Obradoiro, 13.00 horas)

(Obradoiro, 13.00 horas) Jean Johnson e Ilona Timchenko (Teatro Principal, 20.00 horas)

(Teatro Principal, 20.00 horas) La Perra Blanco (Quintana, 21.00 horas)

Martes 28 de julio, Festa Xitana Galega

La recta final de las Fiestas del Apóstol unen el pasado y el presente de Galicia de la mano de la Festa Xitana Galega. Será a las 21.00 horas en la Quintana y estará protagonizada por el grupo A Tarara, que mezclará las melodías tradiconales con los ritmos de la escena musical actual.

Los amantes del violín, por su parte, deberán dirigirse una hora antes a la plaza de San Martiño Pinario. Allí tocarán desde las 20.00 horas el dúo de violinistas Sergueo Milstein y Alexander Arutjunian, procedentes de Francia y Portugal.

Dúo de violines Sergueo Milstein y Alexander Arutjunian (plaza de San Martiño Pinario, 20.00 horas)

(plaza de San Martiño Pinario, 20.00 horas) A Tarara (Quintana, 21.00 horas)

Miércoles 29 de julio, Bewis de la Rosa y Eris Mackenzie

También dispuestos a darle una nueva vida a la música popular están Bewis de la Rosa y Eris Mackenzie, que tocarán a las 21.00 horas en la plaza de la Quintana el miércoles 29 de julio. Antes, habrá otro recital instumental, esta vez de piano, interpretado por los artistas italianos Marco Rinaudo y Stefano Visintainer en el Teatro Principal.

Dúo de piano Marco Rinaudo y Stefano Visintainer (Teatro Principal, 20.00 horas)

(Teatro Principal, 20.00 horas) Bewis de la Rosa y Eris Mackenzie (Quintana, 21.00 horas)

Jueves 30 de julio, las guitarras de Shego y el regreso de la verbena

La apuesta de Estrella Galicia dentro de estas fiestas de verano compostelanas subirá al escenario de la Quintana a las 21.00 horas. Se trata de Shego, una revolucionaria banda de rock, punk y pop, cuyos ritmos alternativos y letras sin filtro hará vibrar al público en los días finales del festejo.

A las 22.00 horas, la Alameda volverá a convertirse en el templo de la verbena con la orquesta Costa Dorada, que tocará hasta bien entrada la noche.

Shego (Quintana, 21.00 horas)

(Quintana, 21.00 horas) Orquesta Costa Dorada (Alameda, 22.00 horas)

Viernes 31 de julio, fin de fiesta con The Rapants

El último día del Apóstol de Santiago tendrá un claro protagonista: The Rapants. La agrupación acudirá a la Quintana para ponerle el broche al programa de 2026 con su divertidos directos y temas ya icónicos como La Favorita, Viaxei y Meu Cariño.

Su actuación a las 22.00 horas en la Quintana coincidirá con la última verbena de la Alameda. Allí tocará la orquesta Suavecito, que llenará la ciudad con las notas finales del evento hasta su regreso el año que viene.