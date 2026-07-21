laSexta acerca el crimen que conmocionó a todo Santiago con la emisión de ‘Lo que la verdad esconde: el caso Asunta’

Este miércoles 22 de julio, a partir de las 23.00 horas, laSexta emite los tres episodios al completo de Lo que la verdad esconde: el caso Asunta, true crime producido por le noiés Ramón Campos que se adentra en el conocido caso del asesinato de la pequeña Asunta Basterra, uno de los crímenes más mediáticos de la historia de nuestro país.

Una miniserie documental sobre el caso Asunta

Lo que la verdad esconde: el caso Asunta es una miniserie documental compuesta por tres episodios que ofrecen una visión única y desde todos los enfoques en los que, a través de una completa investigación periodística que acerca al espectador a un caso que conmocionó a todo Santiago en septiembre de 2013, se habla de la presunción de inocencia, la condena por indicios y el papel de los medios de comunicación en los juicios con jurado popular.

Un fotograma de la miniserie documental sobre el caso Asunta / laSexta

Así, junto a un pequeño equipo de producción, la investigadora Ana Sanmartín y un equipo de rodaje curtido en el mundo del cine, trabajaron durante más de un año para intentar dar con las claves de lo sucedido aquel fatídico 21 de septiembre de 2013.

Para ello, el equipo de Lo que la verdad esconde: el caso Asunta contactó y entrevistó a más de 100 personas. Entre ellos se incluyen investigadores, jueces, abogados, testigos, familiares e, incluso, a los padres de la pequeña Asunta Basterra mientras cumplían su condena a la espera del fallo del tercer y último recurso que les ofrecía la legislación española: el del Tribunal Constitucional.

Un fotograma de la miniserie documental sobre el caso Asunta / laSexta

Apuesta por el ‘true crime’

Con el estreno este miércoles de la miniserie documental Lo que la verdad esconde: el caso Asunta, Atresmedia continúa con su apuesta por el género del true crime, un formato televisivo que muestra la realidad de los crímenes que conmocionaron a nuestro país desde el punto de vista de sus protagonistas, para que sea el espectador quien saque sus propias conclusiones.