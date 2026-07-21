Lila Downs, antes de su concierto en Santiago: "En este momento que vivimos, hay que tomar de la mano a las mujeres jóvenes"

Cantante y compositora con una personalidad como hay pocas, Lila Downs (57 años) atiende a EL CORREO GALLEGO antes de viajar a Santiago. Centra el concierto estrella de las Fiestas del Apóstol. Canta el viernes 24 de julio en la Quintana, con Belém Tajes de telonera (21 h.; entrada libre). Natural de Oaxaca (México), galardonada con el Premio a la Excelencia Musical 2026 de los Latin Grammy, actuó en la apertura mexicana del Mundial de Fútbol, pero en su caso «invitada para representar la raíz indígena, mestiza y méxico-americana», dijo declaró hace días al diario Los Angeles Times.

"En Galicia hay una pasión por la música y por la madre naturaleza, que es única" Lila Downs — Premiada cantante y compositora

Lila Downs, que aparte de estudiar canto, es licenciada en Antropología Social, actuó en la gala de los Oscar 2003 para interpretar Burn It Blue, canción nominada de la película Frida, otro de los hitos de una carrera donde iza con orgullo la bandera indígena. Ella ya cantó en Quintana en 2015 y vuelve para presentar un disco llamado Cambias mi mundo, donde asume por primera vez tanto la interpretación como la producción (colabora el cubano Alex Cuba), doble rol que hasta 2022 compartía con su añorado marido, Paul Cohen, tras dos décadas y media juntos tras conocerse en Nueva York.

Sus recuerdos de Galicia

¿Qué recuerda de su visita previa a Santiago?

Tuve la oportunidad de comer unos percebes deliciosos, un pulpo a la gallega... Además, visitamos la Catedral y vi por la calle unas figuras grandes (Gigantes) que me recordaron a lo que en México llamamos mojigangas, vi la imagen de Santiaguito y estuvimos encantados de poder hacer un concierto cerca de la Catedral... Siempre es una belleza volver a una tierra como Galicia porque hay una pasión por la música y por la madre naturaleza que es única y además yo soy alguien que ama la poesía de Rosalía de Castro y me encanta poder interpretar canciones para los diferentes públicos de Galicia porque son uno de nuestros mejores públicos.

¿Que le lleva a dedicar el disco a las mujeres jóvenes?

El disco y la canción que le da título, está inspirado por las mujeres jóvenes que no han sentido la protección de su sociedad. Yo fui una de esas jóvenes, no me sentía apoyada, por eso creo que debemos tener esa preocupación por las jóvenes y tomarlas de la mano en ese momento vulnerable en que nos encontramos porque muchas veces son señaladas porque quieren educarse, quieren liberarse y quieren volar, por eso es muy importante apoyarlas y por eso compuse una canción como Cambias Mi Mundo.

La rapera Snow Tha Product colabora en el disco, ¿Dónde nace ese nexo?

Supe de Snow Tha Product cuando hice el disco Desde Bellas Artes México (En Vivo) en la Ciudad de México hace cuatro años y me encanta. Ella canta y rapea sobre la emigración y tenemos varias cosas en común, como buscar la verdad sobre nuestras diferencias culturales y políticas, y sobre las fronteras que nos dividen y nos unen a la vez, y me encanta que haya aceptado la invitación para participar en el disco en el tema Cambias Mi Mundo. Nos conocimos e un titktok que fue muy divertido porque ella es una persona muy divertida.

Otras colaboraciones del nuevo disco

¿Por qué hoy abundan tanto las colaboraciones en la música?

Yo creo que es bien importante reflejarte y acompañarte con otro músico o con otra artista, y también está dentro de la misma naturaleza de la música, ¿no? Te lleva a estar buscando intercambios musicales y artísticos, y las disqueras se dieron cuenta de esto y lo utilizan de una manera comercial pero a los músicos se nos da de manera natural y entonces buscamos el contacto con quienes nos interesa colaborar. Alex Cuba colaboró amablemente y fue muy lindo porque retomó varios de los temas del disco y fue coproductor conmigo y agregó muchos elementos musicales porque él es un gran músico que toca todo tipo de instrumentos y además, siendo un bolero, un son, una rumba, la canción que compuse sobre la basura, llamada El jardín del placer, a él le encantó también porque es una canción comprometida y es hace que también tengamos más inspiración. Y con Leonel García fue todo muy lindo porque le conozco desde hace años y me encanta como canta; aceptó la invitación y grabó conmigo Amote, una canción inspirada en Portugal y donde toca también Bernardo Couto, un guitarrista de guitarra portuguesa.

¿Qué banda trae consigo a Santiago?

A Europa viajo con la banda basada en Nueva York, conformada por Rafa Gómez a la guitarra y el tres, que es venezolano; George Saenz, acordeonista y trombonista, de Seattle; Josh Deutsch, de Seattle como trompetista y teclista; Sinuhe Padilla a la jarana, guitarra y zapateado, es de Hidalgo, en el estado de Guerrero; Nikki Campbell, que es de Panamá y Los Angeles, a las percusiones; a la batería el argentino Lautaro Burgos; con Luis Guzmán al bajo y a la tuba, que es virtual, y el es de México, de Michuacán.

Lila Downs en el festival PotAmerica de 2024. / Ricardo Abella

¿Qué hace justo antes de salir a cantar al escenario?

Es muy importante para mí tener mucha paz y silencio unos minutos antes de subir a cantar y tener una conexión con la tierra en donde yo estoy, con la energía del lugar, respirar de modo muy profundo también para prepararme de manera física con mis pulmones y con todo mi ser y concentrarme en ese momento que estoy viviendo y siempre agradecer y pedir permiso a los ancestros.

"Cantaremos 'En el último trago', de José Alfredo Jiménez y estos clásicos de la música vernácula mexicana, pues siempre es una pasión poder compartirlas con los públicos que aprecian esta música" Lila Downs — Premiada cantante y compositora

Su versión de ‘Fallaste Corazón’, éxito de Cuco Sánchez y Pedro Infante, suma en su canal de Youtube más de 30 millones de visualizaciones. ¡Dígame que la canta!

Me encantaría cantar Fallaste Corazón... También cantaremos En el último trago, de José Alfredo Jiménez y estos clásicos de la música vernácula mexicana, pues siempre es una pasión poder compartirlas con los públicos que aprecian esta música.

Desde fuera da la sensación de que tras la llegada de Trump, en los EEUU es más difícil que suene allí un disco como el suyo, ¿qué nota en el feedback entre fans y prensa?

Pues que están viviendo mis paisanos y también todos los latinoamericanos una vida más difícil. Es un reto porque nos discriminan, de pronto, nos piden nuestros papeles cuando andamos en la calle o estamos en alguna reunión o en algún concierto y eso es una falta de respeto a nuestra humanidad y a nuestra dignidad, así que es un momento difícil. Por otro lado, creo que los latinoamericanos y los hispanos nos hemos unido fortalecido por lo mismo y nos hemos unido más, entonces, siempre me gusta ver ese lado positivo de las cosas y ni vale la pena hablar de ese líder (Donald Trump) en este momento.

«Tras llegar (Donald Trump), los latinoamericanos e hispanos nos hemos unido más siempre me gusta ver ese lado positivo de las cosas y ni vale la pena hablar de ese líder en este momento" Lila Downs — Premiada cantante y compositora

Para sellar la conversación, ¿aún compone a guitarra?

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Sí, sigo componiendo con la guitarra y con la jarana a veces y, claro, me reúno con algún otro compañero músico para trabajar las armonías y lo agradezco mucho porque es siempre bonito compartir la música con alguien más.