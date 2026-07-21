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Servizos sociais

O PP de Santiago denuncia a situación salarial das traballadoras do SAF e esixe máis control a Raxoi

Esíxenlle ao goberno local que "elabore e publique no portal web" un informe sobre o cumprimento do contrato dende a súa entrada en vigor

A concelleira do Partido Popular de Santiago Yolanda Otero

A concelleira do Partido Popular de Santiago Yolanda Otero / cedida

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El Correo Gallego

Santiago

O PP de Santiago leva ao pleno deste martes unha proposición de apoio ás traballadoras do SAF –Servizo de Axuda no Fogar– afectadas polo incumprimento das condicións salariais, e vai reclamarlle ao goberno local que «exerza un control exhaustivo sobre a prestación deste servizo esencial».

A edil Yolanda Otero explica que a iniciativa insta ao executivo «a elaborar e publicar no portal web municipal un informe sobre o funcionamento e cumprimento do contrato actual dende a entrada en vigor».

Segundo indican os populares, debe darse conta dos «criterios de organización do servizo, da responsabilidade da adxudicataria, dos recursos humanos, das axudas técnicas e dos servizos complementarios, así como a da calidade do servizo» e da súa avaliación.

Lembran neste sentido que o contrato está en prórroga e ten entre outros problemas o de que o persoal «ve minguadas as súas condicións económicas», o que repercute nunha menor calidade do servizo para as persoas usuarias.

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Yolanda Otero indica que «un número importante de profesionais está de baixa e durante as fins de semana, diferentes servizos están a ser suspendidos por falta de persoal. Esta falta de substitucións incide directamente na calidade da atención e provoca un grave prexuízo para as persoas usuarias do SAF e para as súas familias». A concelleira denuncia tamén que dende abril está suspendido o servizo de fisioterapia.

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O PP de Santiago denuncia a situación salarial das traballadoras do SAF e esixe máis control a Raxoi

O PP de Santiago denuncia a situación salarial das traballadoras do SAF e esixe máis control a Raxoi
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