Santiago estrena una nueva fiesta en uno de sus escenarios más emblemáticos: cultura gitana, flamenco e igualdad

Las Fiestas del Apóstol contarán este 2026, dentro de su programación, con una novedosa propuesta musical: la Festa Xitana Galega A Tarara.

El evento tendrá lugar en la emblemática praza da Quintana el próximo martes 28 de julio, a partir de las 21.00 horas.

El concierto reunirá en Santiago a artistas gallegos, nacionales e internacionales del mundo del flamenco en una celebración abierta y gratuita que busca reivindicar la unión entre Galicia y el pueblo gitano, con más de un siglo de convivencia.

Una fiesta inédita con artistas de primer nivel

La iniciativa pretende celebrar la integración de culturas, la igualdad y la alegría a través de la música, con una combinación de flamenco gallego y no gallego. La Praza da Quintana se convertirá así en el escenario de una fiesta abierta a toda la ciudadanía y con la cultura gitana como protagonista.

La Festa Xitana Galega A Tarara contará con la participación de artistas de relevancia nacional e internacional.

Entre ellos se encuentran Josemi Carmona y Juan José Suárez 'Paquete', ganador de dos premios Grammy por su trabajo junto a artistas como El Cigala y Tomatito.

El cartel también incluye a la cantaora flamenca Rosario Heredia, Rafael Jiménez, Saray Muñoz, Alejandro Escalera, José Suárez 'Paquetito', Rubén Fernández, Miguel De Flórez y el músico compostelano Moisés Fernández.

El Concello de Santiago patrocina este proyecto iniciativa de la cooperativa MADA Producións con la dirección artística de Moisés Fernández, mientras que la coordinación es responsabilidad de Rosa Bugallo, que también cuenta con el apoyo de Agadic.

Más de un siglo de convivencia entre Galicia y el pueblo gitano

Más allá de la música, la propuesta pretende dar a conocer la cultura gitana como parte de la historia de Galicia y favorecer su integración a través de la cultura.

Actualmente, viven en Galicia alrededor de 10.500 personas de etnia gitana. A Tarara busca, al mismo tiempo, facilitar el acceso a la cultura por parte del pueblo gitano y convertir la música en un espacio de encuentro e integración entre diferentes culturas.

El origen del nombre

El nombre de la fiesta no es casual. Según explica el Concello de Santiago, "A Tarara é unha canción de orixe sefardí que foi recuperada por Federico García Lorca e interpretada despois por Camarón".

La fiesta lleva ese nombre en homenaje a todas las personas y pueblos que históricamente fueron discriminados.