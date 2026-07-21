Santiago se prepara para el Centro de Protonterapia con la compra de equipos clave por más de 14 millones de euros

La Xunta da un nuevo paso para la puesta en funcionamiento del Centro de Protonterapia de Galicia, situado junto al Hospital Clínico Universitario de Santiago. El Consello autorizó la contratación del equipamiento de imagen médica de alta tecnología que se utilizará para la planificación y el seguimiento de los procedimientos terapéuticos, con un importe total de 14.487.000 euros.

El valor estimado del contrato asciende a 11.973.035,82 euros sin IVA. La actuación comprende no solo el suministro de los dispositivos, sino también su implantación y puesta en marcha dentro de una infraestructura que encara sus últimos meses de preparación antes de comenzar a recibir pacientes.

Este equipamiento será una de las piezas fundamentales para el funcionamiento del centro. Los sistemas de imagen permiten identificar con precisión la localización, el tamaño y las características de los tumores, así como planificar la trayectoria del haz de protones y comprobar posteriormente la evolución de cada paciente.

En el plan de dotación presentado por el Gobierno gallego a comienzos de este año se contemplaba la adquisición de un sistema integral de imagen compuesto por un tomógrafo computarizado —TC— y un PET-RM, que combina la tomografía por emisión de positrones con la resonancia magnética. Ambos dispositivos estarán destinados a la planificación y al seguimiento de los tratamientos administrados en Santiago.

La protonterapia es una modalidad de radioterapia de alta precisión que emplea haces de protones para concentrar la radiación en la zona tumoral. Su principal ventaja es que permite reducir la dosis que reciben los tejidos y órganos sanos que rodean el tumor, disminuyendo así determinados efectos secundarios.

Esta característica hace que esté especialmente indicada en pacientes con una elevada expectativa de supervivencia y en aquellos casos en los que resulta necesario proteger estructuras particularmente sensibles. El futuro centro compostelano prestará una atención destacada a la población infantil, uno de los colectivos que más puede beneficiarse de la reducción de la radiación recibida fuera de la zona tratada.

Obras terminadas y equipos en fase de pruebas

La autorización del nuevo contrato llega cuando el Centro de Protonterapia de Galicia se encuentra ya en la recta final de su ejecución. Las obras de edificación están concluidas y los técnicos de la empresa responsable de la instalación del equipo Proteus One trabajan en la comprobación y calibración de sus principales componentes.

Obras del Centro de Protonterapia, a comienzos de 2026 / Jesús Prieto

Entre los sistemas que se están probando se encuentran el ciclotrón, encargado de generar el haz de protones; el gantry, que permite dirigirlo hacia el paciente desde diferentes posiciones, y el brazo robotizado utilizado para garantizar una colocación precisa durante el tratamiento.

Para cumplir el calendario establecido, durante el verano se desarrollarán turnos de trabajo durante las 24 horas del día. La entrega y aceptación formal del equipamiento principal está prevista para finales de octubre.

Una vez superado ese trámite, a comienzos de noviembre se iniciará el denominado comisionado clínico. Se trata de una fase imprescindible en la que se realizará la calibración definitiva de los dispositivos, las comprobaciones de seguridad y las mediciones necesarias antes de autorizar su utilización con pacientes.

Las previsiones de la Xunta sitúan el comienzo de la actividad asistencial entre finales de 2026 y principios de 2027. De cumplirse el calendario, Galicia se convertirá en la primera comunidad autónoma en ofrecer tratamientos de protonterapia dentro de la sanidad pública española.

Capacidad para unos 250 pacientes al año

El centro tendrá una capacidad estimada para atender a alrededor de 250 pacientes cada año. Además de los usuarios del Servizo Galego de Saúde, funcionará como instalación de referencia para enfermos procedentes de Asturias, Castilla y León y el norte de Portugal.

El Sergas también avanza en la formación y contratación de los profesionales que trabajarán en las nuevas instalaciones. El equipo incorporado hasta el momento incluye cuatro especialistas en radiofísica hospitalaria, tres oncólogos radioterápicos y los dos primeros técnicos de radioterapia.

Está previsto sumar un cuarto oncólogo durante el otoño y contratar entre cinco y siete profesionales adicionales antes de que termine el año. La plantilla recibe formación específica mediante cursos, entrenamiento con la tecnología instalada y estancias en otros centros especializados de España e Italia.

La inversión global asociada al Centro de Protonterapia de Galicia supera los 60 millones de euros entre la construcción del edificio y su equipamiento. En esta cifra se incluyen los 28 millones aportados por la Fundación Amancio Ortega para la adquisición del acelerador de protones, mientras que las obras están cofinanciadas por la Unión Europea a través del programa Feder Galicia 2021-2027.

El edificio, con más de 3.700 metros cuadrados de superficie útil, dispone de un búnker asistencial en el que se encuentra el Proteus One y de un segundo espacio preparado para una futura ampliación, que inicialmente estará orientado a actividades de investigación.