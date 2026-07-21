Tercer llamamiento de matrícula en las universidades gallegas: cierran cuatro nuevos grados en Santiago

La CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) publicó este martes 21 de julio el tercer llamamiento de matrícula para el alumnado, que tendrá de plazo desde este miércoles 22 a las 00.01 hasta el jueves 23 a las 23.59 horas para formalizar la matrícula. De los 194 grados disponibles a principio de curso en las tres universidades gallegas quedan 57 titulaciones con plazas disponibles.

En este tercer llamamiento cerraron en el Campus compostelano un total de cuatro titulaciones: Grao en Administración e Dirección de Empresas (7,650), Grao en Óptica e Optometría (9.642), Grao en Pedagoxía (8,508) y Grao en Xornalismo (9,288).

Así, tras este nuevo llamamiento de matrícula quedan plazas en el Campus de Santiago de la USC en once titulaciones de las 45 que se ofertan para el próximo curso académico. Se trata de Ciencias Políticas e da Administración (5,000), Economía (5,000), Filoloxía Clásica (6,658), Historia da Arte (5,500), Lingua e Literatura Españolas (5,882), Lingua e Literaturas Galegas (5,420), Lingua e Literaturas Inglesas (5,000), Lingua e Literatura Modernas (5,000), Relacións Laborais e Recursos Humanos (5,180), Traballo Social (5,058) y Xeografía e Ordenación do Territorio (5,034).

Por otro lado, en el Campus de Lugo cerraron en este tercer llamamiento dos nuevos grados: Mestre en Educación Infantil (8,330) y Robótica (6,459). Así, en la ciudad amurallada, los estudiantes todavía tienen la opción de decantarse por once grados: Administración e Dirección de Empresas, Enxeñaría Civil, Enxeñaría Forestal e do Medio Natural, Enxeñaría de Processo Químicos Industriais, Relacións Laborais e Recursos Humanos, Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria, Xestión Cultural (tanto presencial como virtual), Grao Aberto USC Enxeñerías y el doble grado de Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaría y Enxeñaría Forestal.

Cerradas cinco nuevas titulaciones en Galicia

Al margen de la USC, en las otras dos universidades gallegas cerraron en este tercer llamamiento de matrícula cinco nuevas titulaciones, todas ellas en la UVigo: Dirección e Xestión Pública presencial (5,518) en Pontevedra, y Administración e Dirección de Empresas (5,963), Dereito (8,630), Enxeñaría Electrónica, Industrial e Automática (8,500) y Enxeñaría Mecánica (10,478); en Vigo.

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En la UVigo, quedan plazas en 23 titulaciones, nueve de ellas en el Campus de Ourense, tres en Pontevedra y once en Vigo; mientras que en la UDC son 12 las plazas disponibles: diez en A Coruña y dos en Ferrol.