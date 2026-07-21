La Xunta licita por 511.000 euros la gestión dietética de los hospitales de Santiago

La Xunta de Galicia ha sacado a licitación por 511.000 euros el servicio de dietética del Hospital Clínico Universitario de Santiago y del Hospital Médico Quirúrgico de Conxo. El contrato tendrá una duración inicial de 24 meses, aunque podrá prorrogarse durante un año adicional.

La convocatoria ha sido publicada este lunes, 20 de julio, en el Portal de Contratos Públicos de Galicia. Las empresas interesadas en asumir el servicio podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 17 de agosto.

El expediente tiene como objeto la gestión de las unidades encargadas de organizar y supervisar las dietas que reciben los pacientes ingresados en ambos centros hospitalarios. En conjunto, el servicio deberá coordinar aproximadamente 340.000 prestaciones de alimentación cada año: unas 270.000 en el Hospital Clínico y alrededor de 70.000 en el Hospital de Conxo.

Esto supone que, de media, los profesionales tendrán que gestionar más de 900 servicios diarios entre los dos hospitales, aunque el volumen concreto variará en función de la ocupación, las altas y las necesidades clínicas de los pacientes.

Indicaciones diarias para las cocinas

Entre las tareas incluidas en el contrato se encuentra la entrega diaria a las cocinas de las indicaciones necesarias para preparar las comidas. La unidad de dietética deberá comunicar con suficiente antelación el número de dietas que deben servirse en cada turno, detallando los platos, las unidades y los servicios correspondientes.

Esta información tendrá que remitirse dentro de los márgenes horarios establecidos por el Servicio de Hostelería de los hospitales. El adjudicatario también deberá elaborar las fichas individualizadas de emplatado correspondientes a cada servicio, con el objetivo de que cada paciente reciba una alimentación ajustada a sus necesidades.

El servicio deberá coordinar, por tanto, las prescripciones dietéticas realizadas por los profesionales sanitarios con el funcionamiento diario de las cocinas y la posterior distribución de las bandejas por las unidades de hospitalización.

Controles microbiológicos todos los meses

El contrato no se limita a la planificación de los menús. La empresa adjudicataria también tendrá que realizar controles microbiológicos mensuales sobre los alimentos, los utensilios, las superficies de trabajo y las manos del personal implicado en el servicio.

Estas comprobaciones permitirán supervisar las condiciones higiénicas durante la elaboración y manipulación de las comidas y detectar posibles incidencias en los procesos desarrollados en las cocinas hospitalarias.

La duración inicial del contrato será de dos años. En caso de que se aplique la prórroga prevista, por un máximo de doce meses adicionales, el valor estimado total del expediente ascenderá hasta los 836.356,12 euros.

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Las compañías interesadas disponen de algo menos de un mes para presentar sus propuestas. Una vez adjudicado el procedimiento, la empresa seleccionada asumirá la gestión dietética de los dos principales centros que integran el complejo hospitalario compostelano.