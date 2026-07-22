Lingua internacional
62 estudantes internacionais sumérxense na lingua galega
'Galego sen fronteiras' reúne estudantes de Asia, América e Europa na Facultade de Filosofía entre o 3 e 4 de xullo
O obxectivo da formación e divulgar o idioma e a cultura galegas
Saínza Seoane
A 36º edición dos cursos de verán 'Galego sen Fronteiras' comezou o pasado 3 de xullo en Santiago. Durante tres semanas, 62 estudantes de 18 países diferentes están a aprender o idioma mediante o curso organizado pola Real Academia Galega e o Instituto da Lingua Galega da Universidade de Santiago. A iniciativa foi recoñecida no ano 2023 polos Premios de Cultura Galega.
Estudantes doutras comunidades autónomas de España, pero tamén de países coma Hungría, Xamaica, India ou Polonia organízanse en tres grupos dependiendo do seu nivel de galego. Para algúns deles é o seu primeiro contacto coa lingua, pero tamén hainos que buscan mellorar o seu nivel de galego tras toparse con el dun xeito ou outro.
Jens, alemán con familia catalá, tivo o seu primeiro contacto coa lingua galega aos 17 anos nun viaxe coa súa familia. Ao voltar a Hamburgo, a súa cidade, buscou materiais no Internet e así comezou a aprender o idioma de maneira autodidacta. Escoitando 'Luar na Lubre' e vendo 'Mareas Vivas', pouco a pouco mellorou o seu galego ata que este ano comezou os seus estudios oficiais de galego por primeira vez. Cun galego propio da Costa da Morte, o hamburgués conta que, para poder practicar a súa fala, comezou a ter contacto cos galegos que viven na súa cidade, porque como Jens di: "Onde hai porto, hai galegos".
Este cidadán alemán estuda un Máster de Traductoloxía na Universidade de Leipzig e descubriu este curso da Real Academia Galega a través do Lectorado de Galego da súa universidade. Jeans pensa continuar cos cursos de tradución e agarda poder traballar algún día traducindo textos do galego ao alemán.
Dun xeito diferente a Jens, Jessica tamén acabou conectada con Galicia e o seu idioma. Jessica está graduada en Filoloxía pola Universidade da Habana. Durante os seus anos coma universitaria, estudou unha materia chamada 'Literaturas Periféricas' e nela chamoulle a atención os conflitos lingüísticos e de migración que sofre/experiencia o galego. O seu interese pola lingua levouna a facer un traballo de investigación sobre o libro 'Sándalo', de María Xosé Porteiro. A obra narra os 200 anos de unión entre Cuba e Galicia e gracias a ela, sen ter recoñecidos lazos de sangue con esta terra, Jessica sentiu unha conexión: "Atopei unha parte das miñas raíces nesa novela". Ademais, aparte deste proxecto, a xoven cubana fixo un curso de galego na súa universidade e, a través da súa profesora Arantxa Fernández Crespo, directora da Cátedra Galega na Universidade da Habana, descubriu o curso Lingua sen Fronteiras. Sen dubidalo, por primeira vez deixou atrás o seu país e puxo rumbo a Santiago para comezar esta formación.
Coma o seu compañeiro alemán, Jessica pretende incluir o galego no seu futuro laboral. É editora na súa universidade e asegura que seguirá estudando esta lingua para poder editar textos en galego. O seu obxectivo é facer todo o que estea na súa man para, segundo ela, "fomentar unha cultura non tan divulgada como debería ser".
Este curso foi a oportunidade de Jens, Jessica e os seus outros 60 compañeiros de aprender o galego mediante clases, obradoiros e conferencias. En palabras de Jessica: "Atopeime con persoas de todo o mundo que están conectadas polo galego". Estes estudantes de Asia, Europa e América sumáronse aos 2.500 das edicións anterioresdun curso que busca a protección exterior do idioma e da cultura galegas.
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