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MÚSICA

DJ Mil, el compostelano que aspira a meterse en una final mundial de djs

Se ha clasificado para competir en le DMC del festival O Marisquiño y si gana viajaría a Londres

Dj Mil

Dj Mil / Cedida

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Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

El compostelano Dj Mil (Rubén Varela González) se ha clasificado para competir en le DMC del festival O Marisquiño 2026, que se celebra el próximo domingo 9 de agosto en la Praia de Samil, Vigo.

Esta batalla de djs mide a participantes portugueses y de diferentes ciudades de España y quien consiga alzarse con la victoria, representará a toda la península en la final mundial que se hará en Londres. El dj picheleiro compite en el apartado Open, que va a valorar aspectos como selección musical, técnica (mezcla, scratch...) y el eco del público. Cada participante dispone de 12 minutos para su demostración. En el apartado DMC Iberia Open compite con Ches, DJ Ricardo, DJ Ride, DJ CHK y Hardee

Jurado

La final ibérica de DMC en Marisquiño contará además con un jurado que incluye a DJ Stereossauro (Portugal), 4 veces campeón mundial DJ, campeón del DMC Open World 2024 y del formato Online, además de 2 veces campeón mundial IDA por equipos con Beatbombers (2011 y 2016). El jurado contará también con DJ Pimp (España), 4 veces campeón DMC España, finalista Top 5 en el Mundial DMC y 3 veces campeón Red Bull Party Rocker. Se suma TCHDWN (Francia), DJ y productor afincado en Barcelona, subcampeón del mundo DMC y reconocido por su extraordinaria técnica en cabina, donde combina turntablism con una propuesta contemporánea de música electrónica. Completa el panel DJ ND (Belgica), DJ y productor internacional, múltiple campeón DMC, instructor en la Tomorrowland Academy y responsable de Artist & Culture Relations en Ortofon.

Más festivales

Además, durante el mes de agosto, Dj Mil (1988, Santiago de Compostela) pasará por otros festivales actuando en solitario o como integrante del grupo Lumedoloop, caso del festival Noroeste (7 de agosto, A Coruña), Desordes Creativas (8 de agosto, Ordes), salon del cómic Viñetas desde o Atlántico (10 de agosto, A Coruña), Jazz de Ría (12 de agosto, Cedeira) y el Rock In Rían (14 de agosto).

El músico y productor gallego Dj Mil suele pinchar desde funk, a disco, world music e incluso música popular gallega al alternar varios formatos.

Dj Mil y el cartel de la final de O Marisquiño 2026.

Dj Mil y el cartel de la final de O Marisquiño 2026. / Cedida

Colaboraciones

Sabe lo que es colaborar junto a Sumrrá, Comando Katana, Wöyza, García Mc & Nación Quilombo, Rugged Man, Mucho Muchacho (fue parte de 7 Notas 7 Colores)... y ya como productor, ha trabajado igual con Tanxugueiras, Dios Ke Te Crew...

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Y a lo largo de su trayectoria, el barbado dj compostelano también ha actuado en festivales de Inglaterra, Suiza o Portugal. Aparte de su carera en solitario, es parte de Bandadobeat, que mezcla sus scratches y vinilos con banda en vivo. Y otra de sus propuestas se llama Phonorama, con un añadido audiovisual que repasa la historia de la música.

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