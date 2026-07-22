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La música clásica da inicio a la programación de las Fiestas del Apóstol 2026 en Santiago

La Real Filharmonía de Galicia da el pistoletazo de salida a una agenda festiva que apuesta por la diversidad de estilos musicales en varios escenarios de la ciudad

Actuación de la Real Filharmonía de Galicia para celebrar en Santiago sus 30 años.

Actuación de la Real Filharmonía de Galicia para celebrar en Santiago sus 30 años. / Antonio Hernández

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Diego Mosteiro Riveiro

La Real Filharmonía de Galicia inaugura este miércoles a las 20:00 horas la programación de las Fiestas del Apóstol del año 2026 con un concierto gratuito que reunirá a compostelanos y visitantes en torno a uno de los escenarios más emblemáticos de Santiago: la Plaza de la Quintana.

Durante el recital, la orquesta que dirige Baldur Brönnimann contará, además, con la participación de la soprano Lada Bockova. El programa ofrecido combinará las obras del repertorio sinfónico en una cita pensada para acercar la música clásica al gran público en un día festivo.

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El concierto da el pistoletazo de salida de una agenda que estará marcada por las actuaciones de los distintos estilos musicales que durante las Fiestas del Apóstol 2026 pondrán sonido a esta festividad. La apuesta por la música será uno de los grandes ejes de esta festividad, con propuestas repartidas por escenarios de la ciudad.

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