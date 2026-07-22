Un incendio forestal que apunta a intencionado obliga a intervenir a los Bomberos de Santiago durante la madrugada: "Es muy raro que ocurriera ahí, puede ser que alguien lo prendiera"
El fuego ha calcinado unos 100 metros cuadrados en Poza Real antes de la rápida actuación de los efectivos del parque compostelano
Santiago de Compostela no es ajena al problema de los incendios forestales que cada verano sufrimos en Galicia y en el resto de España. Prueba de ello es un fuego declarado durante la pasada madrugada cerca del viaducto de A Rocha, concretamente en la rúa Poza Real, el cual ha obligado a intervenir de urgencia a los bomberos compostelanos para sofocar unas llamas que se localizaban muy cerca del Colegio Santa Apolonia.
Fuentes del parque de Santiago consultadas por EL CORREO GALLEGO confirman a este diario que fueron alertados de este incendio en torno a las 06:00 horas por agentes de la Policía Local. Tras recibir el aviso, hasta este punto desplazaron un camión autobomba de primera salida con cuatro efectivos, a los que posteriormente se unió otro vehículo con dos efectivos más. Ya sobre el terreno, los bomberos actuaron rápidamente y controlaron un fuego que tal y como explican, "ha calcinado unos 100 metros cuadrados".
"Es muy raro ahí, puede ser que alguien lo prendiera"
Dado lo extraño de la hora a la que se inició el fuego y al ser una noche en la que ningún fenómeno meteorológico pudo provocarlo, este incendio forestal que ha puesto en alerta a la zona de A Rocha durante la madrugada apunta a intencionado. Preguntados por este extremo, los Bomberos de Santiago no pueden confirmarlo, aunque manifiestan que "es muy raro que ocurriera ahí, puede ser que alguien lo prendiera".
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