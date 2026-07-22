Un incendio forestal que apunta a intencionado obliga a intervenir a los Bomberos de Santiago durante la madrugada: "Es muy raro que ocurriera ahí, puede ser que alguien lo prendiera"

Santiago de Compostela no es ajena al problema de los incendios forestales que cada verano sufrimos en Galicia y en el resto de España. Prueba de ello es un fuego declarado durante la pasada madrugada cerca del viaducto de A Rocha, concretamente en la rúa Poza Real, el cual ha obligado a intervenir de urgencia a los bomberos compostelanos para sofocar unas llamas que se localizaban muy cerca del Colegio Santa Apolonia.

Fuentes del parque de Santiago consultadas por EL CORREO GALLEGO confirman a este diario que fueron alertados de este incendio en torno a las 06:00 horas por agentes de la Policía Local. Tras recibir el aviso, hasta este punto desplazaron un camión autobomba de primera salida con cuatro efectivos, a los que posteriormente se unió otro vehículo con dos efectivos más. Ya sobre el terreno, los bomberos actuaron rápidamente y controlaron un fuego que tal y como explican, "ha calcinado unos 100 metros cuadrados".

Imagen de archivo de una actuación de los Bomberos de Santiago / Jesús Prieto

"Es muy raro ahí, puede ser que alguien lo prendiera"

Dado lo extraño de la hora a la que se inició el fuego y al ser una noche en la que ningún fenómeno meteorológico pudo provocarlo, este incendio forestal que ha puesto en alerta a la zona de A Rocha durante la madrugada apunta a intencionado. Preguntados por este extremo, los Bomberos de Santiago no pueden confirmarlo, aunque manifiestan que "es muy raro que ocurriera ahí, puede ser que alguien lo prendiera".