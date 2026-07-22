Muere a los 107 años la 'abuela' de Santiago Carmela Canedo, del Hotel La Perla, la maestra con plaza más joven de España y una avanzada a su tiempo

La ciudad de Santiago despide este miércoles de verano a una de sus ciudadanas más conocidas y emblemáticas: Carmela Canedo Rodríguez. Y también de las mayores, ya que posiblemente sea la abuela de la capital gallega, ya que contaba 107 años, a las puertas de los 108 que cumpliría en octubre.

Pero más allá de su sorprendente edad, Carmela Canedo fue una mujer que dejó huella en Santiago. Nacida en 1918 en la capital, en el seno de la saga familiar que regentó el emblemático Hotel La Perla, en la rúa da Senra primero y la avenida de Figueroa después, era la mayor de cinco hermanas.

Desde muy joven dio muestras de ser una mujer avanzada a su tiempo, con inquietudes que la llevaron a estudiar Magisterio y Teología. También se formó en el mundo de la empresa y en plena Guerra Civil, con solo 19 años, hizo historia al convertirse en la maestra con plaza más joven de España, aunque solo ejerció durante un año. Después fue secretaria en Magisterio y bibliotecaria, entre otras resposabilidades.

A través del Hotel La Perla, establecimiento que llegó a estar incluido en la prestigiosa Guia Michelin, tuvo acceso a personalidades referentes de aquella época, lo que alimentó su curiosidad por el mundo y por el conocimiento y le abrió las puertas de los grandes eventos del Santiago de la posguerra.

Otro ejemplo de su carácter indomable y su determinación fue su marcha a Madrid cuando ya tenía 56 años, en ese caso para trabajar poniendo en marcha las primeras guarderías laborales, en concreto para los hijos de las madres que trabajaban en el Ministerio de Trabajo. Fue un encargo que le realizó personalmetne Efrén Borrajo, impulsor de la promoción social en España.

El histórico Hotel La Perla de Santiago, fundado en 1915 / Cedida

Devoradora de libros y viajera infatigable

En Madrid se jubiló a los 67 años, cuando regresó a Santiago. Pero una vez retirada no perdió sus inquietudes intelectuales. Fue alumna destacada de las Aulas de la Tercera Edad de la USC, donde incluso llegó a ser la más veterana, ya que acudía a los 95 años. Durante seis años consecutivos se matriculó en Historia del Arte y Literatura, como buena apasionada de la cultura y devoradora de libros. Esa pasión por la lectura también la convirtió en lectora fiel de EL CORREO GALLEGO.

Su otra gran pasión eran los viajes. Recorrió toda España y medio mundo, alimentando una curiosidad y unas ganas de aprender insaciables.

"Me encanta ir a clase no solo por lo que aprendo, también es una forma de tener dos días a la semana una ocupación", confesaba a este periódico a sus 95 años. Por aquel entonces, no le perdonaba a sus clases, pero tampoco a otra rutina: "Mi cita diaria con un aperitivo antes de comer, siempre una cervecita". Genio y figura.