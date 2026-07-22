Así será la nueva red de buses de Santiago: nuevas líneas, horarios y precios para conectar la USC con el centro y la estación intermodal

La red de autobuses de la capital gallega experimentará importantes cambios para el siguiente curso, las nuevas líneas irán destinadas a todos los ciudadanos compostelanos pero en especial a los estudiantes de la Universidade de Santiago de Compostela (USC). La propuesta incluirá cuatro recorridos específicos que mejorarán la conexión entre los Campus Norte y Campus Sur pasando por puntos importantes como la Estación Intermodal o el centro de la ciudad. Las líneas que se implementarán son: C2, C4, C5 y C6.

La implementación de nuevas vías responde a una de las demandas más grandes que hacía la comunidad de estudiantes: mejorar la antigua línea 15. Las nuevas conexiones reducirán los tiempos de viaje y simplificarán los desplazamientos para mejorar la situación existente, ya que solo la línea 15 conectaba ambos campus.

Estas son las nuevas líneas para universitarios

Entre las principales novedades de estos nuevos recorridos se encuentra la creación de un eje directo entre ambos campus a través de las líneas C2 y C4. Ambas conectarán puntos de la ciudad como Fontiñas, los Hospitales, Vite con el Campus Sur y Norte, haciendo recorridos más directos. Ambas líneas tendrán una frecuencia de 20 minutos entre buses, los recorridos no entrarán en el Ensanche para poder ofrecer trayectos más rápidos entre las dos áreas universitarias sin encontrarse con el tráfico del centro.

La reforma también contempla dos servicios específicos para reforzar el acceso al Campus Norte. La línea C5 conectará el Ensanche con Fontiñas pasando por el Campus Norte, mientras que la C6 realizará el recorrido inverso entre Fontiñas, Campus Norte y Ensanche. En ambos casos, la frecuencia prevista será de 30 minutos, una periodicidad que algunos usuarios consideran mejorable frente a los 20 minutos de las líneas principales.

Recorridos nuevas líneas Santiago de Compostela / Diego Mosteiro Riveiro

Gracias a esta nueva reorganización de los buses en la capital gallega se responde a la principal demanda de la comunidad universitaria: disponer de conexiones ágiles entre las facultades y los barrios de la ciudad donde viven más estudiantes. Además, el diseño pretende facilitar la llegada a los campus desde puntos como Fontiñas, Vite o el Ensanche eliminando los recorridos existentes en los que se daban vueltas excesivas por la ciudad haciendo que trayectos de 10 minutos en coche durasen media hora en el transporte público.

¿Cuánto van a costar los nuevos buses?

El pliego del nuevo contrato del transporte urbano también recoge el cuadro de tarifas que regirá el servicio. El billete ordinario tendrá un precio de 1,40 euros, mientras que el billete escolar costará 0,56 euros. Por su parte, el bono ordinario permitirá viajar por 0,63 euros por trayecto, mientras que el vale escolar reducirá ese importe hasta los 0,48 euros.

Entre las principales novedades figura la implantación de un bono mensual de 35 euros, que permitirá realizar viajes ilimitados durante 30 días, una medida pensada para los usuarios más habituales del transporte urbano.

Además, el sistema mantendrá diversas bonificaciones y gratuidades. Los mayores de 65 años abonarán 0,50 euros por viaje y dispondrán de 100 desplazamientos gratuitos al año mediante una tarjeta nominativa. También seguirán siendo gratuitos los viajes para los usuarios del bono gratis, los transbordos, el transporte escolar, las personas en situación de falta de recursos, quienes acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 65 % y los acompañantes de personas con movilidad reducida.

Tarifas Bus Santiago de Compostela / Diego Mosteiro Riveiro

Horarios: servicio desde primera hora de la mañana y hasta la noche

Las cuatro líneas que darán servicio a los campus universitarios contarán con amplias franjas horarias para facilitar los desplazamientos tanto de estudiantes como del resto de usuarios. Las C2 y C4, principales conexiones entre el Campus Norte y el Campus Sur, comenzarán a operar desde las 6:20 y las 6:30 horas, respectivamente, en días laborables, mientras que los últimos servicios saldrán a las 21:40 y las 21:50 horas. Durante los sábados, domingos y festivos, ambas líneas iniciarán sus recorridos entre las 7:00 y las 7:30 horas y prolongarán el servicio hasta las 22:00 y las 22:30 horas.

Por su parte, las líneas C5 y C6, que conectarán el Campus Norte con el Ensanche, Fontiñas y la Cidade da Cultura, funcionarán entre las 7:00 y las 22:30 horas en el caso de la C5 y entre las 7:15 y las 22:15 horas en la C6 durante los días laborables. Los fines de semana y festivos también mantendrán un amplio horario de funcionamiento, con primeras salidas entre las 7:00 y las 8:30 horas y últimos servicios entre las 21:30 y las 22:30 horas, en función del día y de la línea.

La renovación del transporte urbano no se limitará a las conexiones universitarias. El nuevo contrato prevé una flota de 67 autobuses para dar servicio a toda la ciudad, con el objetivo de mejorar la cobertura, reducir los tiempos de espera y adaptar la red a las necesidades actuales de movilidad de Santiago. La reorganización de las líneas, junto con la incorporación de nuevos vehículos y la mejora de las frecuencias, supondrá una de las mayores transformaciones del transporte público compostelano de los últimos años, con la vista puesta en ofrecer un servicio más eficiente tanto para los estudiantes de la USC como para el conjunto de los vecinos de la capital gallega.