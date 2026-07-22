Pregón de las Fiestas del Apóstol, Ghaleb Jaber Ibrahim: «O mellor de Compostela é a súa xente»

Ghaleb Jaber Ibrahim, pregonero de las Fiestas del Apóstol, se asomó este miércoles a la balconada del Pazo de Raxoi sabiendo que ese Obradoiro que vio por primera vez en febrero de 1970 al llegar a Santiago («desde Asturias»), le ha visto muchas veces pasear bajo un campo de estrellas cuyo cielo hila su manto de luz desde Compostela a Palestina. Palestina y Compostela, las niñas de sus ojos, tan cerca, tan lejos, dos corazones siempre latiendo en su ser.

«Eu nacín en Palestina pero é importante para mín que eu en Compostela síntome en familia, desde os meus tempos no restaurante Polo Norte, onde comín tanto cando era estudante...», dijo al inicio de su discurso al abrir «honrado» los festejos del Apóstol.

Público durante el momento del pregón. / Antonio Hernández - Santiago Esturao

Sus profesores

Contó que al llegar a la Universidade de Santiago inscrito en Medicina en días de tardofranquismo, logró su primer sobresaliente ante un grupo de docentes que valoró tanto su conocimiento como la valentía de «contestar o exame en galego». «E pecharon a porta e dérone uns abrazos Suárez Núñez, Manuel Díaz Díaz, Manuel Bao, tres profesores...», explicó entre aplausos. «Eu daquela nunca pensei que hoxe ía a estar aquí falando con vós e con toda a responsabilidade de Galicia porque o poder é responsabilidade non unha oportunidade, é como calquera forma de amor, o amor é responsabilidade, a amizade é responsabilidade».

Al rato habló de rostros, de personas con nombre y apellido que identificaba este miércoles entre ese grupo de más de medio millar de personas atentas a sus palabras en la Praza do Obradoiro. «Vexo amigos, amigos que estudamos xuntos e que coincidimos xuntos noutras etapas da vida e estou abraiado, encantado...»

Inicios

Aludió también a Miguel Gil de la Peña, director de su especialidad médica, y al añorado Constantino Martínez Schnackig. Y Ghaleb Jaber Ibrahim recordó que él no tuvo la oportunidad de ejercer por imprevistos de la vida a los 26 años, aludiendo a más integrantes de su familia, «unha familia palestina, venezolana, alemana e galega», y relatando que gracias a ellas y ellos inició su trayectoria como «defensor duns dereitos e como empresario sen saber se valía ou non, pero estou aquí... Despois de nacer nun campo de refuxiados nunha aldea de Palestina onde sempre tiñamos un prato para compartir cos demais, eu creo que unha empresa ten que entender que parte dos beneficios teñen que ser para fin social e naquel momento montei a Fundación Araguaney porque vin pouco coñecemento do mundo árabe, musulmán e doutras cousas...», detalló sobre una entidad que impulsa proyectos culturales consolidados hoy día en Santiago como el festival Amal (con itininerancia por Galicia).

Ghaleb Jaber Ibrahim, que llegó a la capital gallega para estudiar Medicina, se convirtió en doctor, en empresario de la hostelería y en motor de la naciente industria audiovisual de Galicia, vivencias, emociones, todas ellas arremolinadas alrededor de un pregón que constató su querencia compostelana. Antes de su intervención, fue presentado por la alcaldesa, Goretti Sanmartín, que elogió su carácter polifacético.

«É unha persoa que vén do mundo dos negocios e salienta polo seu carácter humanista e a súa formación médica, alén do seu claro compromiso solidario coas reivindicacións do pobo palestino». Y la regidora añadió que para ella Ghaleb Jaber Ibrahim ilustra bien la capacidad de Compostela de «acoller veciñanza nacida en calquera lugar do mundo».

Ghaleb Jaber Ibrahim, entre representantes institucionales tras firmar en el libro de la ciudad. / Antonio Hernández - Santiago Esturao

Representación institucional y familia

Durante el discurso, Ghaleb Jaber Ibrahim, estuvo acompañado por la concelleira de Festas, Pilar Lueiro; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Santalices; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, más integrantes de la escena política municipal y de más allá como el político y economista Xosé Manuel Beiras (con pañuelo palestino y a quien cedieron una silla para él), el actor y ex pregonero de las Fiestas del Apóstol, Farruco; el presidente del Consejo General de Ingeniería Informática de España (CCII), Fernando Suárez o el exdirector de TVG, Anxo Quintanilla, entre más asistentes.

Al lado de una persona que interpretó en lenguaje de signos sus palabras, el pregonero quiso reivindicar eso «que non aparece nas guías de viaxe…», matizó antes de poner sujeto a esa frase: «a xente».

Apoyo a Palestina

Y aludió varias veces emocionado a su tierra natal y al actual momento que vive y que tanta solidaridad inspira (hubo una decena de banderas palestinas en la plaza). «Todos cabemos neste mundo o problema sae cando uns queren ocupar un espazo que non lles corresponde... Palestina sempre existiu, é miña terra».

Fundador del Hotel Araguaney, e impulsor de la Fundación Araguaney-Ponte de Culturas (creada en los primeros 80) y de la productora audiovisual CTV (en marcha desde 1985), subrayó su cariño por las costumbres picheleiras que son también las suyas, las nuestras la de quien siente a esta ciudad Patrimonio de la Humanidad como mucho más que mero atrezzo para selfies.

Aplaudida intervención

Ghaleb Jaber Ibrahim aludió en varios momentos a la realidad del pueblo palestino, su patria de origen, dándole voz simbólica desde Raxoi para reivindicar a importancia de conocer otras realidades y de cuestionar los prejuicios y la indiferencia ante el sufrimiento en otras partes del mundo.

En su aplaudida intervención para abrir las Fiestas del Apóstol 2026 (duran hasta el 31), Ghaleb Jaber Ibrahim, reiteró su agradecimiento sincero por la elección, la de quien aparte de estar integrado desde hace décadas en el tejido social de la ciudad, es también un motor de la misma. Lo prueban las contribuciones desde sus inquietudes empresariales a proyectos igual deportivos (el Obradoiro le reconoció su apoyo en su día) que cinematográficos (el citado Amal) o sociales, ejemplos de un cariño mutuo entre su trayectoria y la comunidad compostelana.

«Quero darlle as grazas á cidade que me abriu as portas, Compostela... e a miña familia, sete netos, catro fillos, unha filla e a os demais da familia... », indicó antes de invitar al público asistente en el Obradoiro «a gozar das Festas» en cuya primera jornada se celebró antes el habitual concierto especial de la Real Filharmonía de Galicia (RFG). En la Quintana, la orquesta actuó en la Praza da Quintana bajo la batuta de Baldur Brönnimann y la voz de la soprano Lada Bockova como invitada. Antes de todo ello. el pregonero fue recibido en Raxoi por la alcaldesa y la corporación local, y firmó en el Libro de Honra de la ciudad.

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En la etapa de Goretti Sanmartín como alcaldesa, el pregón de las Festas do Apóstolo tuvo en 2025 por protagonista a la jugadora profesional de baloncesto, Blanca Millán; en 2024 a la chef con Estrella Michelin, Lucía Freitas y en 2023 al grupo folk Leilía.