Las fiestas del Apóstol de Santiago disparan el interés por las velas virtuales: ya son 1,8 millones desde 136 países

Recordar a un ser querido, hacer una petición e incluso felicitar a un amigo. Cada una de las velas encendidas en el lampadario virtual de la Catedral de Santiago esconde su propia historia, aunque muchas son, como la propia vida de los seres humanos, peticiones comunes.

Durante los más de diez años que lleva abierto el servicio, se han prendido más de 96.000 de estos cirios virtuales por temas relacionados con la salud, más de 28.000 en aras del amor y unas 10.000 vinculadas al dinero. Con las fiestas del Apóstol de 2026 en marcha, sin embargo, el interés por estas velas digitales se ha disparado, alcanzando un acumulado que ya resulta astronómico: 1.827.722 candelas virtuales encendidas en 136 países para interpelar al santo y lograr que interceda.

Las peticiones se escriben en un formulario online y la vela digital se ilumina durante 48 horas de forma gratuita. La mayoría se prenden desde el anonimato, con las iniciales del feligrés, que, muchas veces, no puede acercarse a la Iglesia o que no ha podido terminar el Camino y encenderla personalmente.

El acto, a pesar de ser digital, se presta incluso a la metáfora religiosa. Tal y como explican desde la Catedral, una vez prendida la vela, "podrás compartirla [en redes sociales] para que otros la mantengan encendida más tiempo" y algunos demuestran con ellas su compromiso: hay velas que llevan 'brillando' incluso una década.

Más de 900.000 velas virtuales en apenas dos años

En los últimos años, la costumbre de encender velas online en la Catedral parece haberse extendido. Desde 2024, el lampadario virtual ha aumentado su cantidad de velas registradas en unas 900.000, el doble de la cifra con la que contaba entonces.

Basta con una comparativa física para darse cuenta de lo ingente que ha acabado resultando. Si estas velas dedicadas al apóstol de Santiago fueran cirios reales con un diámetro de unos ocho centímetros, la cantidad prendida hasta ahora cubriría de cera toda la plaza del Obradoiro.

Las razones que hay detrás de cada una, según indica el portal de la Catedral, van desde una "oración en memoria de tus seres queridos" hasta "una causa solidaria, una promesa" o "un propósito personal". También las hay más prosaicas, como la de "felicitar a un amigo", aunque no sea uno de los motivos más populares.

Más de 31.000 están dedicadas a alguna madre y más de 20.000 se encendieron con un hermano o hermana en mente. Las plegarias por los novios ascienden a 13.000, y los exámenes acaparan gran parte del protagonismo con más de 400.000 velas acumuladas -el concepto de 'aprobar' tiene más de 300.000-.

Los mensajes demuestran que son muchos los estudiantes de Santiago que se encomiendan al santo ante una prueba difícil. "Voy a hacer el examen de mañana con tranquilidad y lo voy a aprobar", ponía Lorena hace unos meses en el portal web. "Que me salga bien el examen de Ética de hoy", añadía otra estudiante.

Tanto ellas como los casi dos millones de fieles que han encendido online una vela en la Catedral de Santiago han seguido el mismo proceso: cubrir la razón por la que encienden la vela en el formulario, añadir su nombre o inicial y prender el cirio digital sin una sola voluta de humo. Algunos, las mantienen encendidas desde hace una década, como 'R.', cuya vela se iluminó el 25 de julio de 2016 y se prevé que siga brillando, según indica la página, al menos 53.429 horas más.

Actualmente, hay más de 1.700 iluminadas, aunque las cifras bailan a diario, especialmente en previsión de la gran cita del Apóstol. En los últimos días, son muchos los que se han dedicado a prender una, engrosando el gran pozo de los deseos en el que se ha transformado este pedazo de Internet.