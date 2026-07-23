El Centro de Supercomputación de Galicia pone los cimientos para la primera fábrica de IA en España con 43 proyectos sobre salud

OneHealth DataSpace. Así se llama la plataforma de datos multisectorial impulsada por el Centro de Supercomputación de Galicia (Cesga) en Santiago y que constituye en cierto modo el punto de partida de la futura factoría europea de Inteligencia Artificial, la primera de España, denominada 1HealthAI, ya que estará centrada en el ámbito de la salud. Esta plataforma ya cuenta con 36 entidades adheridas y 43 casos de uso para diferentes proyectos, lo que la consolida como un espacio fundamental sobre el que se asentará la futura factoría de IA.

Los 43 casos de uso activos hoy en OneHealth DataSpace representan un importante avance con respecto a los siete con los que arrancó el proyecto, del mismo modo que las instituciones participantes aumntaron de 22 en el mes de abril a 36 en la actualidad. Un crecimiento que evidencia la consolidación de OneHealth DataSpace como un ecosistema colaborativo entre administraciones, centros investigadores, universidades, empresas y otras organizaciones. Todos ellos comparten datos en un entorno seguro para impulsar soluciones innovadoras desde una visión integrada de la salud humana, animal y ambiental, que es la esencia que se resume en el concepto OneHealth (traducido sería una única salud).

Carmen Cotelo, de GAIN, presidió el acto / Cedida

Carmen Cotelo (GAIN): "Galicia está en la vanguardia"

La directora de la Axencia Galega de Innovación (GAIN), Carmen Cotelo, participó en la presentación de la plataforma, base de la factoría de IA, un proyecto financiado por la pola Empresa Común Europea de Computación de Altas Prestacións (EuroHPC JU), el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Xunta. Ambas iniciativas, plataforma y fábrica, "contribuyen a situar a Galicia en la vanguardia de la aplicación de las tecnologías avanzadas y la computación de altas prestaciones a sectores de gran impacto económico y social como el santario".

El proyecto cuenta con una financiación de 3 millones de euros a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), con fondos europeos NextGenerationEU. Además, amplió su actividad hasta el 31 de agosto de 2026, lo que permitirá incorporar nuevas organizaciones y promover nuevos proyectos.

Encuentros con el sector para ampliar la red de colaboración

Precisamente con el reto de incorporar a nuevos participantes, el Cesga puso en marcha los Mini Encontros OneHealth DataSpace, una iniciativa dirigida a acercar este espacio de datos a grupos de investigación y entidades interesadas en explorar nuevas oportunidades de cooperatción.

Bajo el lema Os teus datos. O teu control. Coñecemento que transforma a saúde global, cada sesión combina una presentación del proyecto con un espacio de diálogo. La última sesión será la semana que viene en el Instituto de Investigación Sanitaria Galicia Sur (IIS Galicia Sur), en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.