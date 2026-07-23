La Festa Pícara se consolida dentro de las Fiestas del Apóstol: el plan perfecto para disfrutar con niños en Santiago

La Festa Pícara vuelve por tercer año consecutivo a Santiago de Compostela. Los más peques de la casa vuelven a contar con un espacio dedicado a ellos en la programación de las Fiestas del Apóstol 2026. Talleres, música, juegos tradicionales y un ambiente inclusivo para todo el mundo harán que los niños, niñas y familias de Santiago disfruten de la tarde y creen un recuerdo imborrable.

La programación comenzará a las 17:30 horas con los juegos y los talleres y se extenderá hasta las 21:00 horas de la noche. La ubicación cambia con respecto al año anterior, este año la fiesta se celebrará en el Parque de Galeras, ubicado a 10 minutos de la Catedral.

La Festa Pícara, dado su éxito de años anteriores, se ha consolidado como uno de los fijos dentro de la programación, pensada para que niños de todas las edades disfruten de una tarde de actividades al aire libre.

Conciertos de la Festa Pícara

Uno de los mayores reclamos de la Festa Pícara 2026 son sus conciertos. La jornada musical la abrirá Uxía a Lambona e a Banda Molona a partir de las 18:00 horas. La banda trae una propuesta para toda la familia que revive las canciones infantiles más tradicionales con un estilo rock que entretiene a todos los niños y da un toque más divertido a la musicalidad tradicional. Su directo es una combinación de las canciones tradicionales con algunas propias, además dentro de su espectáculo se hacen juegos, coreografías y siempre prepara alguna sorpresa. La diversión está asegurada.

REVENIDAS MIÚDO 2023. JUEGOS Y CONCIERTO DE UXIA LAMBONA E A BANDA MOLONA / JAVIER LALÍN

En torno a las 19:45 horas de la tarde actuará la Gramola Gominola. La banda presenta "Parabéns para nós!" en la Festa Pícara, conmemorando así los 10 años que lleva acompañando a los niños y participando en sus infancias. La banda es muy reconocida por sus canciones y la mezcla que hacen de humor con rock and roll.

Los personajes más destacados dentro de la banda también participarán en su actuación en el Parque de Galeras. El Monstruo más rockero, Carmela, la Campeona Internacional o Superlingua. A Gramola Gominola viene además de ganar el Premio Rosalía de Castro da Lingua 2026.

Talleres y actividades

Además de los conciertos la Festa Pícara contará con un amplio abanico de juegos, actividades y talleres. Estos estarán abiertos desde las 17:30 horas de la tarde hasta las 21:00 horas. Son varias las empresas de animación que trabajarán y ofertarán actividades para los más peques de casa.

Uno de los obradoiros que encontraremos en la Festa Pícara se basa en los juguetes sonoros, en los que se mostrará como transformar los objetos que nos podemos encontrar en la vida diaria en instrumentos musicales. Empleando materiales como por ejemplo cañas, nueces, cajas, avellanas o chapas los niños y niñas podrán crear piezas como el reque reque o el carrizo.

Entre las propuestas de actividades más interesantes encontramos la creación de cometas. Vaidavai, una empresa de animación gallega, trae este taller para que los niños creen sus propias cometas en un taller monitorizado para que posteriormente, si el tiempo lo permite, les enseñarán a volar las cometas que ellos mismos han creado.

También se contará con un espacio llamado Criaturas Infinitas, en este se propondrá un juego libre de construcción con piezas grandes y pequeñas, elaboradas con materiales blandos, para que los niños acompañados de adultos puedan imaginar, crear y construir lo que la imaginación y las piezas disponibles les permitan. Este taller busca fomentar la creatividad, uno de los aspectos más importantes en la vida de un niño.

Asimismo, contaremos también con un conjunto de juegos fabricados a partir de materiales reciclados, este espacio correrá a cargo de Garabato de Xogos. En él se propondrán actividades que requieran de habilidad para todas las edades, se invitará a pensar, imaginar y desarrollar disciplinas como la destreza, la agilidad o la coordinación.

La Festa Pícara en el parque Eugenio Granell / Javier Rosende Novo

La Festa Pícara, contará como en años anteriores, con medidas de accesibilidad, incluyendo entre ellas la interpretación en lenguaje de signos y mochilas vibratorias para que los niños con discapacidad auditiva puedan disfrutar de la música al igual que el resto, creando así un espacio libre de barreras e inclusivo para que los pequeños puedan disfrutar en compañía de otros de su edad.

Con una programación que combina música, creatividad, juegos y accesibilidad, la Festa Pícara volverá a convertir el Parque de Galeras en el gran punto de encuentro para las familias durante las Fiestas del Apóstol. Una tarde pensada para que los más pequeños sean los protagonistas, disfruten al aire libre y compartan una jornada de diversión en un entorno inclusivo, consolidando una cita que ya se ha convertido en una de las propuestas infantiles más esperadas del verano compostelano.