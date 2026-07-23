Julian Marley contagia la positividad y el 'flow' reggae en las Fiestas del Apóstol

Julian Marley and The Uprising han izado la bandera del reggae en las Fiestas del Apóstol en Santiago con un concierto que ha tenido más de quedada o de xuntanza que de actuación musical al estilo old school porque lo importante de la vida (rastafari y/o no) «es disfrutarla, compartirla y ser positivo», que dice el citado músico británico de raíces jamaicanas. Apenas aplausos, mucho bico, muchísima charla y mucha cadencia de caderas y hombros con caaaaalma... frente a un escenario que lucía al fondo una foto de «la grandeza de Babylon» con un león al centro, un paisaje verde, un arcoíris y un pájaro de libre vuelo... Al frente de todo en una Praza da Quintana casi llena, Julian, uno de los hijos del añorado Bob Marley (1945, Nine Mile, Jamaica/ Miami, EEUU, 1981) de visita a Santiago dentro de una gira titulada «Give to life» basada en temas propios y versiones de su papá.

Parte del público del concierto de Julian Marley and The Uprising en la Praza da Quintana / Antonio Hernández

Invita a sonreír

Tras una intro y un inicio a las 21:05 h. (dos vecinos sugieren que indique que a esa hora hay gente que no llega «a tiempo tras salir de su trabajo»), antes de que aparezca Julian Marley en escena, un quinteto con dos teclados Yahama, bajo, guitarra y batería (con equipo Fender), más dos coristas, llevan las aguas del caribe hasta Compostela y a los cinco minutos aparece con camisa y pantalón vaqueros, y camiseta blanca estampada, Ju-Ju, apodo de Julian con ese aspecto de juvenil barbilampiño y esa delgadez saltarina que tanto invita a sonreír.

Sin tópicos

El rastafari Julian , que cumplió 51 años el pasado 4 de junio, se presenta con un primer tema del repertorio de su padre con los Wailers, "Positive Vibration". Ante unas primeras filas donde hay varias nubes de humo que no son de incienso precisamente, la música va desplegando sus alas sin prisa. Julian canta y toca una guitarra Les Paul que se quita para entonar la luminosa "Harder Dayz", luego anuncia «una canción nueva», la citada "Give to life", que da nombre a su gira.

Sin decir tópicos como «Me encanta Santiago», sin siquiera un «gracias» o «Graciñas», todo el mundo parece feliz, apenas ovaciones, pero se comparte flow reggae y el concierto avanza con "Roll", "papa, o la sedosa "Cooling In Jamaica", temas suyos para dejar claro que no se puede andar de gira por el mundo año tras año solo a base del legado de su carismático padre.

Más conciertos en Santiago

Y del resto de la oferta musical de las Fiestas del Apóstol abiertas este miércoles por el pregón de Ghaleb Jaber Ibrahim, hay que destacar que este viernes en la Quintana actúan Belém Tajes y Lila Downs, que el lunes 27 lo hace La Perra Blanco, cantante y guitarrista gaditana que parece nacida en plena edad dorada del rock and roll de los años 50 del siglo XX; que miércoles 29, actúan shego, banda indie punk pop que edita su música con el sello gallego Ernie Records; y que el viernes 31 de julio, hay previsto un concierto de The Rapants, grupo muradano indie pop rock omnipresente en Compostela (Gaiás, Sar... y ahora, Quintana).