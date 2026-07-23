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TEATRO

Pablo Puyol llega a Santiago con la comedia "Nada" a finales de verano

El Teatro Compostela acogerá la obra "Nada", protagonizada por Pablo Puyol, que narra la historia de tres amigos en busca de un gran final.

Pablo Puyol, Miguel Ángel Martín y Álvaro Carrero, elenco de la obra de teatro &quot;Nada&quot;

Pablo Puyol, Miguel Ángel Martín y Álvaro Carrero, elenco de la obra de teatro "Nada" / Cedida

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Xabier Sanmartín

Xabier Sanmartín

Santiago

Pablo Puyol, famoso actor, bailarín y cantante con carrera desde sus tiempos en UPA Dance, va a visitar Santiago con su nueva obra de teatro.

Pablo Puyol visita a finales de verano a la capital gallega al frente del elenco de una comedia titulada "Nada" que se representa en el Teatro Compostela (antiguo Teatro La Salle) el sábado 19 de septiembre a las 20:00 horas con entradas ya a la venta desde 22 euros.

Puyol, Miguel Ángel Martín y Álvaro Carrero protagonizan "Nada", esa comedia escrita por Carrero ahora mismo de gira por España. Martín tiene ahora mismo cierta popularidad televisiva ya que es parte del equipo de "Todo es mentira", programa que emite Cuatro y que conduce Risto Mejide.

Argumento

El argumento de "Nada" habla de tres personajes llamados Lucas, Mateo y Juan, "tres amigos en busca de un gran final que les ayude a darle un sentido a su destino fatal".

"Se encuentran en mitad de la nada sin saber muy bien qué hacer. Lucas les pide a sus amigos un último deseo. Mateo y Juan se ven incapaces de cumplirlo. ¿De qué deseo estamos hablando?", añaden en la presentación.

"Tres amigos en busca de un gran final que les ayude a darle un sentido a su destino fatal"

Compañia teatral de "Nada"

— Compañia teatral de "Nada"

Trampolín de estrellas

A primeros de este siglo, Pablo Puyol ganó fama como parte del elenco de UPA Dance, nombre del grupo musical que surgió de la serie televisiva adolescente "Un paso adelant"e (emitida de 2002 a 2005 en Antena 3).

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Primero por la izquierda en la primera foto, Pablo Puyol, con Ana Sanmartín, segunda desde la derecha. al lado, foto de familia del equipo de "El mundo era nuestro".," / Cedida

Película junta a una compostelana

Junto a Ana San Martín, actriz y soprano de Santiago que lleva años fuera en el circuito español de los musicales y la música clásica, Pablo Puyol, Natalia Millán y Daniel Diges destacan en el reparto de "El mundo era nuestro", que se rueda para la gran pantalla bajo la dirección de Álex Tejedor y Miquel Verd. Es una película ,musical ambientada en días de la Segunda Guerra Mundial. Se realiza durante el presente verano en localizaciones de zonas como el País Vasco, Navarra y Cataluña.

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