Cuando compras un billete de avión, consultas la hora de salida de un vuelo o recoges una maleta, es habitual encontrarse con códigos de tres letras que identifican cada aeropuerto. En el caso de Santiago de Compostela, esas letras son SCQ. Pero, ¿a qué se deben?

Los aeropuertos utilizan códigos de tres letras para identificar de forma estandarizada sus localizaciones en los sistemas de reservas, los billetes, las etiquetas de equipaje y las comunicaciones relacionadas con el transporte aéreo. Estos códigos son asignados por la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) y permiten diferenciar los aeropuertos de todo el mundo.

Por qué es SCQ y no SDC o SAN

Seguro que más de un compostelano se ha preguntado alguna vez por qué el Aeropuerto de Santiago no se identifica como SDC, las iniciales de Santiago de Compostela, o como SAN, una combinación que también podría parecer lógica.

Sin embargo, esas opciones ya estaban ocupadas. SAN corresponde al Aeropuerto Internacional de San Diego, en Estados Unidos, mientras que SDC identifica al Aeropuerto de Sand Creek, en Guayana.

La explicación más extendida sobre el origen de SCQ apunta entonces a la denominación francesa de Santiago de Compostela: Saint-Jacques-de-Compostelle. De ahí procederían las letras que identifican al aeropuerto compostelano en los sistemas internacionales.

La misma situación ocurre con el Aeropuerto de A Coruña, que se denomina LCG debido a la traducción de su nombre al francés: La Corogne.

La elección de las denominaciones francesas se debe a que la IATA estableció su sede principal en Montreal, una región donde el francés es el idioma oficial.

El vídeo de un creador gallego que ha vuelto a poner el código SCQ en el foco

El tema ha vuelto a ponerse a la orden del día después de que el creador de contenido Antontisimo (@Antontisimo), publicase un vídeo explicando por qué el Aeropuerto de Santiago se identifica como SCQ.

El creador gallego ha sido reconocido recientemente con el Premio a Mejor Creador de Contenido del Carballo Interplay. El jurado, compuesto por Sara Seco, Andrea Villa Feijóo y Adrián Pérez, autor del perfil @Salseologia, destacó en aquel momento su carisma, su capacidad para atrapar al público desde el primer segundo y su apuesta por un contenido “sin artificios”.

SCQ es un buen ejemplo de esas combinaciones de letras que miles de viajeros ven cada día sin detenerse a pensar en su origen, como ocurre con ostros aeropuertos españolas como Málaga-Costa del Sol (AGP), Jerez de la Frontera (XRY) o San Sebastián (EAS).