Restricciones de tráfico, aparcamiento y acceso en Santiago por el Apóstol: estas son las zonas afectadas

Las celebraciones del Apóstol obligarán a establecer durante los días 24 y 25 de julio importantes restricciones de circulación, estacionamiento y acceso en diferentes puntos de Santiago. Las medidas afectarán especialmente a las zonas próximas a los tres lugares desde los que se lanzará el espectáculo pirotécnico, a la plaza del Obradoiro y al entorno de la Alameda y la plaza de Galicia.

Los fuegos del Apóstol serán lanzados durante la noche del viernes 24 desde tres puntos de la ciudad: Santa Susana, en la Alameda; el parque de Carlomagno, en Fontiñas; y la Cidade da Cultura. Alrededor de cada uno de ellos se establecerá una zona de protección de 120 metros, en la que estará prohibido estacionar a partir de las 14.00 horas.

El Concello informará previamente de estas limitaciones mediante carteles y avisos colocados en los vehículos que puedan verse afectados. Los perímetros de seguridad quedarán delimitados con vallas y cintas, que no podrán ser rebasadas por el público.

Entre las 23.00 y las 24.00 horas, coincidiendo con el lanzamiento de los fuegos, estará prohibido acceder a las áreas de protección. La restricción afectará también a las entradas y salidas de las viviendas situadas dentro de estos perímetros, por lo que el Ayuntamiento comunicará las medidas a los vecinos y locales próximos.

La Policía Local controlará los accesos, indicará los desvíos e impedirá la permanencia y el tránsito por las zonas de seguridad desde las 23.00 horas, media hora antes del inicio previsto del espectáculo.

El Pedroso y la Granxa do Xesto, cerrados a los coches desde las 18.00 horas

Las restricciones de circulación comenzarán varias horas antes de los fuegos. A partir de las 18.00 horas del 24 de julio quedará prohibido el acceso de vehículos al Monte Pedroso, tanto desde Brins como desde la carretera de Figueiras.

A la misma hora también se cerrará el acceso rodado a la Granxa do Xesto. Estas limitaciones pretenden evitar la concentración de vehículos en zonas elevadas y próximas a los puntos de observación del espectáculo.

Desde Raxoi, se recomienda evitar los desplazamientos por las áreas afectadas y respetar en todo momento las indicaciones de los agentes y la señalización provisional.

El Concello recuerda también que los vehículos estacionados dentro de las zonas prohibidas deberán ser retirados con suficiente antelación. En caso contrario, el desplazamiento será llevado a cabo por la grúa municipal.

Acceso limitado al Obradoiro durante la Ofrenda al Apóstol

Las medidas de seguridad continuarán durante la mañana del sábado 25. El acceso a la plaza del Obradoiro permanecerá restringido durante la celebración de la Ofrenda al Apóstol, aproximadamente entre las 9.30 y las 13.00 horas.

Se habilitará una zona acotada para el público, a la que se podrá acceder por la rúa de Fonseca hasta completar el aforo permitido. Al igual que en años anteriores, no estará permitida la entrada con bolsos o mochilas de gran tamaño.

El entorno de la plaza de Galicia, afectado por las manifestaciones

Las manifestaciones previstas para el 25 de julio también provocarán alteraciones en el tráfico. Las marchas saldrán de la Alameda, por lo que se recomienda a los conductores evitar el entorno de la plaza de Galicia entre las 11.30 y las 14.30 horas.

Los cortes y desvíos podrán variar en función del avance de las movilizaciones y de las indicaciones de la Policía Local.

Además, la celebración del Festigal 2026 obligará a cerrar al tráfico la avenida das Ciencias y la avenida de Novoa Santos durante los días 24 y 25 de julio. La prohibición de estacionamiento se mantendrá en varios tramos de estas calles hasta el 27 de julio.