El tiempo amenaza con 'aguar' las Fiestas del Apóstol: el pronóstico de MeteoGalicia alerta de alta probabilidad de chubascos este viernes en Santiago
En la franja horaria de los Fuegos y del videomapping la probabilidad de lluvia es de hasta el 45%
En cuánto a las temperaturas, la bajada será considerable con máximas que no superarán los 24 grados en toda la jornada
Diego Mosteiro Riveiro
Las Fiestas del Apóstol 2026 suponen uno de los principales reclamos anuales para Santiago, pero las lluvias que se prevén amenazan con pasar por agua la festividad de la capital gallega. Según el pronóstico de MeteoGalicia, las chubascos generalizados llegarán este viernes coincidiendo con los Fuegos del Apóstol y con la primera jornada de videomapping, aunque de momento, ninguna de las actividades planeadas por el Concello se ha cancelado. Lo que sí se recomienda a los asistentes de los conciertos o del esperado espectáculo pirotécnico, es que lleven consigo un paraguas o algo de protección para la lluvia.
La previsión para Santiago
La jornada de viernes estará pasada por agua desde un inicio, las lluvias comenzarán, según MeteoGalicia, en torno a las 8:00 horas de la mañana y se prolongarán a lo largo de la jornada pero intercalándose con tiempos de tregua, sobre todo en las horas centrales del día. Las precipitaciones continuarán durante la noche, en la franja horaria de los Fuegos del Apóstol y del videomapping la probabilidad de lluvia asciende hasta 45%.
Las proyecciones que se realizarán sobre el Pazo de Raxoi también resgistrarán precipitaciones, una probabilidad del 55%. Las proyecciones darán paso a la jornada de sábado en la que las lluvias seguirán siendo las protagonistas. Probabilidades que se mantienen en el 55% para toda la jornada hacen intuír que la lluvia será una de las protagonistas del Apóstol.
En cuánto a las temperaturas: la bajada será considerable, las máximas no superarán los 24 grados en toda la jornada de viernes y sábado, haciendo que las horas centrales del día no sean tan agobiantes como en semanas anteriores. Respecto a las mínimas no bajaremos de los 15 grados durante la noche, por lo que si tienen pensado pasar la noche en la calle celebrando esta festividad lleven con ustedes algo de abrigo.
- Muere a los 107 años la 'abuela' de Santiago Carmela Canedo, del Hotel La Perla, la maestra con plaza más joven de España y una avanzada a su tiempo
- El Apóstol 2026 arranca este miércoles con 30 conciertos gratis en Santiago: horarios y cartel
- Las nuevas conexiones nacionales de Lavacolla permitirán viajar a Italia por 30 euros
- Ghaleb Jaber Ibrahim, empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, será el pregonero de las Festas do Apóstolo 2026
- Cambio de tiempo en Santiago: MeteoGalicia alerta de fuertes precipitaciones este lunes
- Pregón de las Fiestas del Apóstol: la concelleira descarta a Borja Iglesias
- Piden cuatro años de prisión para un policía urbanístico de Santiago por falsificar el informe de una obra en Fontiñas
- Muere Alfonso Tourís Nogueira, el enfermero y sindicalista que dirigió más de dos años el PSOE de Santiago