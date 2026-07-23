El tiempo amenaza con 'aguar' las Fiestas del Apóstol: el pronóstico de MeteoGalicia alerta de alta probabilidad de chubascos este viernes en Santiago

Las Fiestas del Apóstol 2026 suponen uno de los principales reclamos anuales para Santiago, pero las lluvias que se prevén amenazan con pasar por agua la festividad de la capital gallega. Según el pronóstico de MeteoGalicia, las chubascos generalizados llegarán este viernes coincidiendo con los Fuegos del Apóstol y con la primera jornada de videomapping, aunque de momento, ninguna de las actividades planeadas por el Concello se ha cancelado. Lo que sí se recomienda a los asistentes de los conciertos o del esperado espectáculo pirotécnico, es que lleven consigo un paraguas o algo de protección para la lluvia.

La previsión para Santiago

La jornada de viernes estará pasada por agua desde un inicio, las lluvias comenzarán, según MeteoGalicia, en torno a las 8:00 horas de la mañana y se prolongarán a lo largo de la jornada pero intercalándose con tiempos de tregua, sobre todo en las horas centrales del día. Las precipitaciones continuarán durante la noche, en la franja horaria de los Fuegos del Apóstol y del videomapping la probabilidad de lluvia asciende hasta 45%.

Imagen de archivo de los Fuegos del Apóstol / Jesús Prieto

Las proyecciones que se realizarán sobre el Pazo de Raxoi también resgistrarán precipitaciones, una probabilidad del 55%. Las proyecciones darán paso a la jornada de sábado en la que las lluvias seguirán siendo las protagonistas. Probabilidades que se mantienen en el 55% para toda la jornada hacen intuír que la lluvia será una de las protagonistas del Apóstol.

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En cuánto a las temperaturas: la bajada será considerable, las máximas no superarán los 24 grados en toda la jornada de viernes y sábado, haciendo que las horas centrales del día no sean tan agobiantes como en semanas anteriores. Respecto a las mínimas no bajaremos de los 15 grados durante la noche, por lo que si tienen pensado pasar la noche en la calle celebrando esta festividad lleven con ustedes algo de abrigo.