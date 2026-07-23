La USC descubre el primer 'honoris causa' de su historia en el centenario de la Biblioteca América

La Universidade de Santiago de Compostela abrió este jueves en el Colegio de Fonseca la exposición La Biblioteca América: un sueño inaugurado en 1926, con la que conmemora el centenario de una de las colecciones bibliográficas y documentales sobre el continente americano más singulares de Europa.

La muestra incluye una pieza desconocida hasta ahora: el diploma del doctorado honoris causa que la USC concedió en 1934 a Gumersindo Busto Villanueva, impulsor de la Biblioteca América. Se trata del primer reconocimiento de este tipo otorgado por la institución compostelana y fue diseñado y dibujado originalmente por el artista Camilo Díaz Baliño.

Autoridades contemplan el honoris causa de Gumersindo Busto / USC

El documento fue cedido a la Universidade por Ricardo Busto Lage, nieto del fundador de la colección, quien también se encargó de realizar una visita guiada por la exposición tras el acto inaugural.

La presentación se celebró en el Salón Noble de Fonseca y estuvo presidida por la rectora de la USC, Rosa Crujeiras. También participaron el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional, Román Rodríguez; la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín; la presidenta del Consello da Cultura Galega, Dolores Vilavedra, y la profesora Pilar Cagiao, comisaria de la exposición junto a Eduardo Rey.

Crujeiras definió la Biblioteca América como «un dos proxectos culturais máis singulares» de la historia de la Universidade y destacó la visión de Gumersindo Busto, que entendió que una biblioteca podía ser mucho más que una colección de ejemplares.

El promotor, señaló la rectora, concibió el proyecto como una forma de abrir la institución académica al mundo, reforzar los vínculos entre Galicia y América y convertir el conocimiento en un patrimonio compartido.

«cada vez que alguén entra na Biblioteca América e descobre que os seus fondos non son só memoria do pasado, senón unha fonte permanente de preguntas, de coñecemento e de futuro, o soño de Gumersindo Busto continúa escribindo novas páxinas», afirmó Crujeiras.

Más de 39.000 volúmenes sobre América

La Biblioteca América nació por iniciativa de Gumersindo Busto Villanueva, un emigrante compostelano que se instaló primero en Montevideo y posteriormente en Buenos Aires. Desde 1904 promovió la creación de una biblioteca-museo que permitiese difundir en Galicia el conocimiento de América y de su realidad cultural, social y científica.

El proyecto se convirtió con el paso de los años en uno de los fondos americanistas más importantes conservados en España. En la actualidad, la colección continúa creciendo gracias a donaciones, compras e intercambios documentales.

Sus fondos reúnen más de 39.000 volúmenes sobre historia, literatura, derecho, medicina, botánica, geografía, filosofía y otras disciplinas. Junto a los libros y publicaciones periódicas, conserva bustos, banderas, medallas, mapas, fotografías, álbumes, instrumentos musicales, objetos arqueológicos y etnográficos y materiales de historia natural.

La exposición instalada en Fonseca propone un recorrido documental, fotográfico y visual por los orígenes y la evolución de la Biblioteca América desde su inauguración en 1926 hasta la actualidad. Los materiales permiten conocer a las personas que hicieron posible el proyecto y comprender su relevancia como referente cultural y académico durante el último siglo.

El contenido de la muestra es fruto del trabajo de investigación desarrollado por el grupo de Historia de América de la USC. La exposición podrá visitarse en el Colegio de Fonseca hasta el próximo 31 de octubre.

Dos conciertos con partituras de la colección

La inauguración contó también con la participación de la Orquesta y el Coro de la USC, que interpretaron Huarina/Huayño, del compositor boliviano Julio Martínez Arteaga, y Libertango, del argentino Astor Piazzolla. En esta última pieza intervino además el Programa Escolas Abertas 2026 de la Secretaría Xeral da Emigración.

El centenario de la Biblioteca América constituye este año el eje del encuentro educativo de la Orquesta y el Coro universitarios, que ofrecerán dos conciertos con partituras conservadas en el fondo musical de la colección.

El primero se celebrará este jueves, a las 18.00 horas, en la iglesia de San Francisco, mientras que el segundo tendrá lugar el viernes 24, a la misma hora, en la iglesia de Nuestra Señora de la Merced de Conxo.

El programa incluye composiciones de Juan Ríos Ovalle, J. Daniel Zúñiga, Antonio Santos La Salvia, Alberto S. Poggi, Julio Martínez Arteaga, Alberto Williams, Pau Casals y Arturo Márquez. La entrada a ambos recitales será libre hasta completar la capacidad de los espacios.