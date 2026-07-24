Recoñecemento
As concelleiras Non Adscritas piden a Medalla de Ouro de Santiago para o futbolista 'picheleiro' Borja Iglesias
Os catro edís defenden que: «Como campión do mundo merece o recoñecemento da súa cidade, pero, sobre todo, polos valores que representa»
O edil Non Adscrito, Gonzalo Muíños, propuxo este xoves distinguir o futbolista Borja Iglesias coa Medalla de Ouro da cidade ao mérito deportivo, en recoñecemento á súa traxectoria tras converterse no primeiro galego en gañar a Copa do Mundo; e aos valores que representa dentro e fóra do terreo de xogo.
«Borja Iglesias é un referente que transcende con moito o fútbol. Como campión do mundo merece o recoñecemento da súa cidade, pero, sobre todo, polos valores que representa». A proposta tamén pon en valor o compromiso social do futbolista compostelán.
«Durante o Mundial», lembra o edil, «Borja Iglesias aproveitou a súa proxección pública para denunciar a homofobia, visibilizar distintas inxustizas sociais e criticar os elevados prezos das entradas da final, demostrando que entende o deporte como unha ferramenta para contribuír á construción dunha sociedade máis xusta e igualitaria».
Anteriormente, xa protagonizara un xesto «de enorme repercusión ao renunciar á convocatoria da selección absoluta en solidariedade con Jenni Hermoso». Esta última, unha decisión que cualifican de «valente» e que puxo de manifesto que «hai momentos nos que defender os principios está por riba do éxito deportivo».
«Borja Iglesias representa o talento, o compromiso, a humildade e a valentía. É un exemplo para moitas xeracións e un dos veciños máis universais que ten Santiago de Compostela. Por iso cremos que a cidade debe renderlle a homenaxe institucional que merece», concluíu Gonzalo Muíños.
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