Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Ola de incendiosFiestas del ApóstolBorja IglesiasFuegos ApóstolCarreira Pedestre
instagram

Policía Nacional

Destruyen un proyectil de la Guerra Civil encontrado durante un desbroce en el rural de Santiago

Un equipo de TEDAX ha realizado la explosión controlada de un artefacto de artillería de 62 milímetros de calibre hallado en la parroquia compostelana de San Juan de Fecha.

El proyectil encontrado

El proyectil encontrado / Policía Nacional

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Eladio Lois

Eladio Lois

Santiago de Compostela

La Policía Nacional llevó a cabo la explosión controlada de un proyectil de artillería localizado en las inmediaciones de una vivienda deshabitada de la parroquia compostelana de San Juan de Fecha. El artefacto, que podría proceder de la Guerra Civil española, fue destruido sin causar daños personales ni materiales.

El hallazgo se produjo durante la noche del miércoles, cuando trabajadores de una empresa que realizaba labores de desbroce en la zona encontraron el proyectil y alertaron a los servicios de emergencia.

Varias patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Santiago se desplazaron hasta el lugar y establecieron un perímetro de seguridad para impedir el acceso a la zona y evitar cualquier manipulación que pudiera provocar una detonación accidental.

Detonación sin daños

Hasta el punto se trasladó un equipo de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos —TEDAX— procedente de la Jefatura Superior de Policía de Galicia, con sede en A Coruña. Antes de intervenir sobre el proyectil, los especialistas realizaron una inspección exhaustiva del entorno para descartar la existencia de otros explosivos.

Kit de detección de explosivos utilizado por la Policía Nacional

Kit de detección de explosivos utilizado por la Policía Nacional / Policía Nacional

Durante esa batida localizaron en las proximidades un tramo de cordón detonante y varios metros de mecha lenta, que fueron recogidos para su posterior análisis en los laboratorios especializados de los TEDAX.

Alrededor de las 22.00 horas, los agentes examinaron el proyectil y, tras valorar el riesgo que suponía su manipulación, decidieron destruirlo en el mismo lugar mediante una explosión controlada. Previamente se activó el protocolo previsto para este tipo de intervenciones, con la presencia preventiva de efectivos de los bomberos y de una unidad del 061.

La detonación se desarrolló con normalidad y no provocó daños personales ni materiales. Según la información facilitada por la Policía Nacional, se trataba de un proyectil de artillería de 62 milímetros de calibre que conservaba la espoleta activada, aunque no había llegado a explotar.

Noticias relacionadas y más

Por sus características y estado de conservación, los especialistas creen que puede corresponder a la Guerra Civil española, aunque será necesario completar los análisis para determinar con mayor precisión su procedencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere a los 107 años la 'abuela' de Santiago Carmela Canedo, del Hotel La Perla, la maestra con plaza más joven de España y una avanzada a su tiempo
  2. El Apóstol 2026 arranca este miércoles con 30 conciertos gratis en Santiago: horarios y cartel
  3. Las nuevas conexiones nacionales de Lavacolla permitirán viajar a Italia por 30 euros
  4. Ghaleb Jaber Ibrahim, empresario e impulsor de la Fundación Araguaney, será el pregonero de las Festas do Apóstolo 2026
  5. Cambio de tiempo en Santiago: MeteoGalicia alerta de fuertes precipitaciones este lunes
  6. Pregón de las Fiestas del Apóstol, Ghaleb Jaber Ibrahim: «O mellor de Compostela é a súa xente»
  7. Pregón de las Fiestas del Apóstol: la concelleira descarta a Borja Iglesias
  8. Piden cuatro años de prisión para un policía urbanístico de Santiago por falsificar el informe de una obra en Fontiñas

Destruyen un proyectil de la Guerra Civil encontrado durante un desbroce en el rural de Santiago

Fuegos del Apóstol 2026: los mejores sitios de Santiago para ver el espectáculo sin aglomeraciones

Uxía a Lambona e a Banda Molona triunfa en la Fiesta Pícara de Galeras

Uxía a Lambona e a Banda Molona triunfa en la Fiesta Pícara de Galeras

África descubre a Francisco Leiro: el viaje de 9.000 kilómetros de un 'gigante' de la escultura de Galicia a Durban

África descubre a Francisco Leiro: el viaje de 9.000 kilómetros de un 'gigante' de la escultura de Galicia a Durban

Un experto del CHUS explica cómo cuidar tu aparato digestivo en vacaciones: «No es el verano, son los hábitos»

O PP de Santiago esíxelle ao goberno local un mellor mantemento dos parques logo da caída dunha gran póla no Banquete de Conxo

O PP de Santiago esíxelle ao goberno local un mellor mantemento dos parques logo da caída dunha gran póla no Banquete de Conxo

"Lo que para unos es fiesta, para otros puede ser insoportable": el Apóstol de las personas autistas

"Lo que para unos es fiesta, para otros puede ser insoportable": el Apóstol de las personas autistas

As concelleiras Non Adscritas piden a Medalla de Ouro de Santiago para o futbolista 'picheleiro' Borja Iglesias

As concelleiras Non Adscritas piden a Medalla de Ouro de Santiago para o futbolista 'picheleiro' Borja Iglesias
Tracking Pixel Contents