Destruyen un proyectil de la Guerra Civil encontrado durante un desbroce en el rural de Santiago

La Policía Nacional llevó a cabo la explosión controlada de un proyectil de artillería localizado en las inmediaciones de una vivienda deshabitada de la parroquia compostelana de San Juan de Fecha. El artefacto, que podría proceder de la Guerra Civil española, fue destruido sin causar daños personales ni materiales.

El hallazgo se produjo durante la noche del miércoles, cuando trabajadores de una empresa que realizaba labores de desbroce en la zona encontraron el proyectil y alertaron a los servicios de emergencia.

Varias patrullas de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana de la Comisaría de Santiago se desplazaron hasta el lugar y establecieron un perímetro de seguridad para impedir el acceso a la zona y evitar cualquier manipulación que pudiera provocar una detonación accidental.

Detonación sin daños

Hasta el punto se trasladó un equipo de Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos —TEDAX— procedente de la Jefatura Superior de Policía de Galicia, con sede en A Coruña. Antes de intervenir sobre el proyectil, los especialistas realizaron una inspección exhaustiva del entorno para descartar la existencia de otros explosivos.

Kit de detección de explosivos utilizado por la Policía Nacional / Policía Nacional

Durante esa batida localizaron en las proximidades un tramo de cordón detonante y varios metros de mecha lenta, que fueron recogidos para su posterior análisis en los laboratorios especializados de los TEDAX.

Alrededor de las 22.00 horas, los agentes examinaron el proyectil y, tras valorar el riesgo que suponía su manipulación, decidieron destruirlo en el mismo lugar mediante una explosión controlada. Previamente se activó el protocolo previsto para este tipo de intervenciones, con la presencia preventiva de efectivos de los bomberos y de una unidad del 061.

La detonación se desarrolló con normalidad y no provocó daños personales ni materiales. Según la información facilitada por la Policía Nacional, se trataba de un proyectil de artillería de 62 milímetros de calibre que conservaba la espoleta activada, aunque no había llegado a explotar.

Por sus características y estado de conservación, los especialistas creen que puede corresponder a la Guerra Civil española, aunque será necesario completar los análisis para determinar con mayor precisión su procedencia.